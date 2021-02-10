Определены лауреаты Премии ЦФО в области литературы и искусства за 2020 год

Премия ЦФО в области литературы и искусства была учреждена в 2004 году и ежегодно присуждается за наиболее яркие произведения литературы и искусства Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Соискателям премии было предложено представить проекты на тему «Великая Отечественная война 1941-1945 годов в произведениях искусства». На получение Премии претендовало 99 проектов из всех регионов Центральной России в четырех номинациях: «За просветительскую деятельность в сфере культуры», «За создание проектов и произведений литературы и искусства», «За создание проектов и произведений для детей и юношества в области литературы и искусства», «Театральное искусство».

Решением конкурсной комиссии определены четыре проекта (по одному в каждой номинации), которые будут награждены дипломами лауреатов и денежными премиями в размере 500 тысяч рублей. Дополнительно благодарственными письмами полномочного представителя Президента России в ЦФО Игоря Щёголева будут отмечены шесть проектов по отдельным направлениям. Среди них благодарственным письмом будет отмечена Екатерина Алеханова, заместитель начальника управления культуры администрации Грайворонского городского округа Белгородской области, за проведение фестиваля «Ситцевый узорный хоровод в лаптях» и вклад в сохранение самобытных традиций песенной и танцевальной культуры Белгородской области.

Премия ЦФО в области литературы и искусства была учреждена в 2004 году и ежегодно присуждается за наиболее яркие произведения литературы и искусства, которые получили широкое общественное признание и внесли значительный вклад в отечественную культуру.

Целью Премии является поддержка культуры и искусства регионов ЦФО. Премия дает возможность деятелям культуры представить свои творческие проекты на окружном и федеральном уровне.

За годы существования Премия стала авторитетной площадкой для поощрения творческих начинаний деятелей культуры и эффективным механизмом популяризации региональных культурных проектов, среди которых музыкальные фестивали «Джазовая провинция» и «Мир гитары», «Хотмыжская осень» и «Мелиховская весна», музейные выставки и проекты «Палех – достояние России», «Сергей Рахманинов в Ивановке», «Детство Земли» и другие. Благодаря усилиям лауреатов Премии возрождены Романовская и Петровская игрушки, продолжает работать мануфактурная музыкальная мастерская по изготовлению Ливенской гармони. Лауреаты Премии внесли свой вклад в сохранение и реставрацию шедевров классической архитектуры и живописи, создание таких значимых российских памятников, как Мемориальный комплекс «Хацунь», Ярославский мемориал «Хоккейное братство», Культурно-просветительский центр им. В.В. Терешковой.

Мероприятия в рамках Премии и в будущем будут помогать деятелям культуры из регионов Центральной России делиться опытом, укреплять межрегиональное сотрудничество, сохранять творческое наследие нашей страны.

Генеральным спонсором Премии выступила компания «Газпром трансгаз Москва», генеральным партнером – «Ростелеком».

С учетом эпидемиологической ситуации дата проведения торжественной церемонии вручения Премии будет объявлена позже.