ВТБ: господдержка увеличила продажи автокредитов в Белгороде на треть

Средний объем заемных средств в Белгороде - 650 тысяч рублей.

Данный показатель на 30% по количеству и на 35% по объему выше результатов января 2020 года. Важную роль в восстановлении спроса после пандемии играет программа господдержки, доля которой в общих продажах января в регионе превысила 36%.

В целом по стране Банк ВТБ (ПАО) за первый месяц года выдал 7,3 тысячи автокредитов на сумму более 7 миллиардов рублей. Это на 30% по количеству и на 60% по объему выше результатов января прошлого года. В общих продажах 40% приходится на автокредиты, оформленные в рамках программы господдержки.

- Решение о продлении условий госпрограммы по автокредитованию на 2021 год стало серьезным фактором, повлиявшим на резкий рост продаж в начале этого года. Клиентов привлекает 10%-й дисконт от стоимости нового автомобиля (в регионах ДФО скидка увеличивается до 25%), расширенные лимиты по цене транспортного средства, а также дополнительные льготы для социальных категорий граждан. Только в январе ВТБ выдал по ней 3 тысячи кредитов на 2 миллиарда рублей, что в 4,5 раза больше, чем в январе 2020 года. С учетом потенциального роста цен на транспортные средства в 2021 году продление госпрограммы является своевременным и разумным решением, способным поддержать продажи новых автомобилей для населения, – отметил Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ.

В общем объеме выдач наибольшую динамику по сравнению с прошлым январем показали кредиты на новые автомобилей – их доля составила более 85%, за год увеличившись в полтора раза по числу сделок и в 1,8 раза по объему. При этом существенно – в 6 раз – выросла доля сделок без передачи авто в залог банку, что связано с запуском ВТБ в начале 2020 года специальной программы беззалогового автокредитования и последующим улучшением условий по ней.

Общий размер среднего чека по автокредиту в январе 2021 года вырос в сравнении с прошлым январем на четверть и превысил 970 тысяч рублей. В Белгороде он составил 650 тысяч, изменившись на 4%. Самыми популярными марками у клиентов являются LADA, Hyundai и KIA. Городами-лидерами по объемам выданных автокредитов в январе стали Москва (2,2 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (697 миллионов), Краснодар (345 миллионов), Казань (264 миллиона), Уфа (218 миллионов).

ВТБ входит в число лидеров в сегменте автокредитования. По итогам 2020 года банк выдал более 90 тысяч кредитов более чем на 80 миллиардов рублей. Портфель автокредитов ВТБ на начало 2021-го превысил 115 миллиардов.