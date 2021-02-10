На борьбу с последствиями снегопада в Белгородской области направили 1 005 единиц снегоуборочной техники

При таком снегопаде легковым авто лучше оставаться на приколе. Фото: Ирина ТАРАСОВА

О снегопаде, который обрушился на Белгородскую область, предупреждали не только синоптики, но и чиновники. Так, мэр Белгорода накануне сообщил на своей странице ВКонтакте, что ожидается обильный снегопад и в течение дня сообщал, как идет уборка.. Весь минувший день продолжалась уборка последствий снегопада, коммунальные службы докладывали, что были готовы к таким последствиям. Так, в регионе для борьбы с последствиями снегопада было направлено 1005 единиц снегоуборочной техники. Ручной расчисткой от снега и обработкой пескосоляной смесью занимались 4686 сотрудников коммунальных служб. В результате им удалось к вечеру убрать 8973 километра дорог и 1727 квадратных метров тротуаров, сообщала пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

При этом управляющие организации на расчистку дворовых территорий вышли уже в 4 утра 9 февраля. Они обработали 3204 дворовые территории многоквартирных домов. Ведется также контроль за уборкой. Инспектор управления государственного жилищного надзора Белгородской области Алексей Гусев докладывал:

- 18 сотрудников управления государственного жилищного надзора области постоянно контролируют то, как на подведомственных территориях управляющих организаций идет расчистка тротуаров. При поступлении на «горячую линию» госжилнадзора жалоб от жителей на заваленные снегом пешеходные зоны 4 мобильные группы готовы сразу же выехать на место.