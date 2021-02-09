Еще два белгородских предприятия подвели промежуточные итоги реализации нацпроекта «Производительность труда»

Предприятия будут и дальше внедрять инструменты бережливого производства.

В рамках мероприятий нацпроекта «Производительность труда» эксперты РЦК завершили работу на ОАО «Белмолпродукт» и старооскольском заводе лакокрасочных материалов ООО «Белрегионцентр». Оба предприятия начали программу повышения производительности труда в августе 2020 года. За полгода удалось достичь отличных показателей.

В пилотном потоке производства молочных консервов в ПЭТ бутылку на ОАО «Белмолпродукт» за счет внедрения таких инструментов бережливого производства как «Стандартизированная работа» и «Быстрая переналадка» на линии фасовки сгущенного молока выработка продукции выросла с 34,8 до 39,85 тонн в сутки, а время протекания процесса сократилось на 28%.

На ООО «Белрегионцентр» в качестве пилотного потока было определено производство лакокрасочных материалов в промышленной таре. За счет устранения потерь в потоке время протекания производственного процесса сократилось на 20%, а выработка выросла на 16%.

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Кроме того, за время реализации проектов при поддержке экспертов РЦК были внедрены системы по подаче предложений по улучшениям, адаптации и наставничеству, внедрены системы эффективных информационных центров, для линейных руководителей разработаны карты ключевых показателей эффективности их деятельности. Внедрение указанных инструментов будет способствовать развитию системы непрерывных улучшений.

Далее предприятия будут самостоятельно внедрять инструменты бережливого производства на других производственных участках в соответствии с трехлетним планом. По завершению работы экспертов РЦК на предприятиях продолжают функционировать проектные офисы, тиражирующие полученный опыт и подходы к организации труда.

- Руководитель предприятия собрал вокруг себя увлеченных людей, открытых ко всему новому, готовых учиться и изменяться, поэтому реализация проекта и внедрение инструментов бережливого производства прошли на предприятии с высокой вовлеченностью сотрудников, - отметил руководитель проекта РЦК Сергей Капустин.

С начала реализации национального проекта в Белгородской области его участниками стали 74 предприятия.

Предприятия, желающие принять участие в национальном проекте «Производительность труда», могут подать заявку на официальном сайте ФЦК производительность.рф.

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