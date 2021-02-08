Итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на Губкинском мясокомбинате

Предприятие продолжит самостоятельно внедрять инструменты бережливого производства.

В Белгородской области АО «Губкинский мясокомбинат» среди производителей колбас является лидером. Ассортимент выпускаемой продукции представлен более 100 наименованиями колбас, мясных деликатесов, полуфабрикатов под торговыми марками «Губкинский мясокомбинат», «Сытодолье», «Мясная Русь». Многие виды продукции становились победителями выставок и конкурсов.

День информирования по итогам 6 месяцев реализации программы повышения производительности труда состоялся 29 января на предприятии с участием руководителей, участников рабочих групп проекта и экспертов РЦК. С отчетами о проделанной работе и достигнутых результатах выступили участники рабочих групп по трем направлениям: «Декомпозиция цели», «Управление изменениями», «Оптимизация производственного потока».

.

- Шесть месяцев назад мы стали участниками Национального проекта «Производительность труда» и сегодня мы понимаем, что это решение было правильным и своевременным. За это время мы приобрели технологию и инструменты работы, которые позволяют нам ускорить темпы развития нашего предприятия и сделать достижение целей управляемым процессом, - поделился Исполнительный директор АО «Губкинский мясокомбинат»Сергей Шаповалов.

Внедрение инструментов бережливого производства в пилотном потоке «Производство вареных колбасных изделий» позволило снизить время протекания процесса на 22%, а выработка в потоке выросла на 12%. За время реализации проекта при поддержке экспертов РЦК были доработаны и усовершенствованы системы подачи предложений по улучшениям, адаптации и наставничестве, внедрены система эффективных инфоцентров и система премирования по результатам выполнения KPI.

Предприятие продолжит самостоятельно внедрять инструменты бережливого производства на других производственных участках в соответствии с трехлетним планом. Также на комбинате и дальше будут функционировать проектный офис, тиражирующий полученный опыт и подходы к организации труда.

- Мы научились, и теперь будем работать только так – каждый день улучшать свою работу, - отметил Сергей Шаповалов и выразил благодарность коллективу РЦК.

Предприятия, желающие принять участие в нацпроекте «Производительность труда», могут подать заявку на официальном сайте ФЦК http://производительность.рф/ и пройти конкурсный отбор.

.

На правах рекламы.