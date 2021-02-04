Электронную подпись в УЦ «Тензор» можно дистанционно получить с помощью Единой биометрической системы

Для защиты биометрических данных граждан УЦ «Тензор» использует облачное типовое решение по информационной безопасности «Ростелекома».

Удостоверяющий центр (УЦ) «Тензор» первым в России запустил сервис дистанционного получения квалифицированной электронной подписи (КЭП) по биометрии. Для идентификации заявителя используется Единая биометрическая система, оператором которой выступает «Ростелеком», и Единая система идентификации и аутентификации. Удаленная выдача электронной подписи позволит увеличить долю дистанционных услуг и снизить распространение коронавирусной инфекции.

Ранее, чтобы получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, гражданам необходимо было лично посещать аккредитованный УЦ. Однако после принятия изменений в Федеральный закон № 476 «Об электронной подписи» от 27 декабря 2019 года и ряда подзаконных нормативно-правовых актов появилась возможность выдачи квалифицированного сертификата без личного присутствия заявителя — по биометрии.

Для защиты биометрических данных граждан УЦ «Тензор» использует облачное типовое решение по информационной безопасности «Ростелекома». Программное обеспечение позволяет размещать на стороне компании оборудование для подписания биометрических образцов и их отправки в Единую биометрическую систему. Это позволило сократить сроки внедрения и бюджет на выполнение требований к информационной безопасности. Для подключения к системе используется специальная защищенная криптографическая сеть, основанная на базе отечественного шифровального оборудования.

«Сервис дистанционной выдачи квалифицированной электронной подписи по биометрии — еще один шаг на пути к более удобному получению государственных и коммерческих услуг для каждого гражданина РФ. Рассчитываем, что реализация проекта увеличит рост популярности дистанционных услуг, которые ранее требовали личного присутствия в МФЦ или офисах коммерческих организаций. Мы рады, что УЦ “Тензор” стал нашим партнером в этом важном деле, надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», — отметил директор по цифровой идентичности ПАО «Ростелеком» Иван Беров.

«Упрощать документооборот — наша основная задача как оператора электронного документооборота и УЦ. Мы очень рады, что теперь не только предприниматели работают с электронными документами и подписями, но и простые граждане. В 2020 году мир столкнулся с необходимостью удаленного взаимодействия: покупки, учеба и даже работа перешли в режим онлайн. Благодаря этому ускорилась цифровизация многих процессов, в том числе и обмен документами. Возможность получить КЭП удаленно позволит россиянам меньше находиться в местах большого скопления людей и экономить время на оформление и подписание бумаг — теперь это занимает секунды. Благодаря сотрудничеству с “Ростелекомом” эта возможность была реализована быстрее», — сказала руководитель УЦ ООО «Компания “Тензор”» Наталия Пышкина.

Получить КЭП дистанционно можно на сайте online.sbis.ru. Для этого предварительно необходимо зарегистрировать данные в Единой биометрической системе в одном из 13,3 тыс. отделений банков. Список отделений доступен на сайте bio.rt.ru.