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Электронную подпись в УЦ «Тензор» можно дистанционно получить с помощью Единой биометрической системы

Оператором Единой биометрической системы выступает «Ростелеком»
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Для защиты биометрических данных граждан УЦ «Тензор» использует облачное типовое решение по информационной безопасности «Ростелекома».

Для защиты биометрических данных граждан УЦ «Тензор» использует облачное типовое решение по информационной безопасности «Ростелекома».

Удостоверяющий центр (УЦ) «Тензор» первым в России запустил сервис дистанционного получения квалифицированной электронной подписи (КЭП) по биометрии. Для идентификации заявителя используется Единая биометрическая система, оператором которой выступает «Ростелеком», и Единая система идентификации и аутентификации. Удаленная выдача электронной подписи позволит увеличить долю дистанционных услуг и снизить распространение коронавирусной инфекции.

Ранее, чтобы получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, гражданам необходимо было лично посещать аккредитованный УЦ. Однако после принятия изменений в Федеральный закон № 476 «Об электронной подписи» от 27 декабря 2019 года и ряда подзаконных нормативно-правовых актов появилась возможность выдачи квалифицированного сертификата без личного присутствия заявителя — по биометрии.

Для защиты биометрических данных граждан УЦ «Тензор» использует облачное типовое решение по информационной безопасности «Ростелекома». Программное обеспечение позволяет размещать на стороне компании оборудование для подписания биометрических образцов и их отправки в Единую биометрическую систему. Это позволило сократить сроки внедрения и бюджет на выполнение требований к информационной безопасности. Для подключения к системе используется специальная защищенная криптографическая сеть, основанная на базе отечественного шифровального оборудования.

«Сервис дистанционной выдачи квалифицированной электронной подписи по биометрии — еще один шаг на пути к более удобному получению государственных и коммерческих услуг для каждого гражданина РФ. Рассчитываем, что реализация проекта увеличит рост популярности дистанционных услуг, которые ранее требовали личного присутствия в МФЦ или офисах коммерческих организаций. Мы рады, что УЦ “Тензор” стал нашим партнером в этом важном деле, надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», — отметил директор по цифровой идентичности ПАО «Ростелеком» Иван Беров.

«Упрощать документооборот — наша основная задача как оператора электронного документооборота и УЦ. Мы очень рады, что теперь не только предприниматели работают с электронными документами и подписями, но и простые граждане. В 2020 году мир столкнулся с необходимостью удаленного взаимодействия: покупки, учеба и даже работа перешли в режим онлайн. Благодаря этому ускорилась цифровизация многих процессов, в том числе и обмен документами. Возможность получить КЭП удаленно позволит россиянам меньше находиться в местах большого скопления людей и экономить время на оформление и подписание бумаг — теперь это занимает секунды. Благодаря сотрудничеству с “Ростелекомом” эта возможность была реализована быстрее», — сказала руководитель УЦ ООО «Компания “Тензор”» Наталия Пышкина.

Получить КЭП дистанционно можно на сайте online.sbis.ru. Для этого предварительно необходимо зарегистрировать данные в Единой биометрической системе в одном из 13,3 тыс. отделений банков. Список отделений доступен на сайте bio.rt.ru.

БИЗНЕС-ПРЕСС