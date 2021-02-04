«Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2020 году

Программа «Азбука интернета» — благотворительный проект «Ростелекома» и ПФР

«Ростелеком» и Пенсионный фонд России (ПФР) подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2020 году. В 2020 году курс компьютерной грамотности по «Азбуке интернета» прошли 38 345 пенсионеров и инвалидов. Курсы действовали в половине регионов страны, в том числе:

- отделения ПФР организовали работу на 609 площадках в 47 регионах РФ. Курс обучения в течение этого непростого года прошли 17 925 человек;

- в региональных филиалах «Ростелекома» в офлайн- и онлайн-форматах обучение прошли 3 377 человек;

- в органах соцзащиты, отделениях Союза пенсионеров, Союза ветеранов, служб занятости, НКО и библиотеках из 26 регионов работе на компьютере и в интернете обучились еще 17 043 человека.

Особенностью занятий в 2020 году стало неравнодушие преподавателей на местах, активный творческий поиск новых способов организации обучения в соответствии с эпидемиологической обстановкой в конкретном регионе. Так, кроме традиционных занятий с пенсионерами в классах, появились новые форматы:

- в Ивановской области действовали 19 мобильных интернет-клубов для маломобильных граждан, консультации для них проводились на дому;

- в Мурманской области содействие в обучении навыкам компьютерной грамотности оказывалось социальными работниками на дому, через службу «Мобильная бригада»;

- в Республике Карелия консультации по наиболее востребованным вопросам (создание личного кабинета, заказ справок, навыки пользования электронной почтой) проводились в стационарной, полустационарной форме и на дому; консультирование проходило как онлайн, так и в офлайн-формате;

- в Ульяновской области был организован «Цифровой МФЦ», где велось очное обучение; реализуется проект «Тимуровцы информационного общества», в рамках которого обучение прошло около 2,5 тыс. пенсионеров;

- в Самарской области учреждения социальной защиты, кроме обучения, предоставили в прокат ноутбуки на период самоизоляции;

- в учреждениях соцзащиты Кузбасса обучение велось в дистанционном формате, специально для пенсионеров записывали обучающие видеоролики;

- в традиционно наиболее активно ведущей обучение Нижегородской области из-за эпидемиологической обстановки вести очное обучение было невозможно, однако учреждения социальной защиты переключились на организацию обучающих вебинаров, а очное обучение в периоды ослабления карантинов велось на базе библиотек;

- в Сибири 190 пенсионеров-железнодорожников из Новосибирска, Томска, Омска, Кемерово и Алтая прошли обучение по «Азбуке интернета» онлайн;

- региональные филиалы «Ростелекома» в Архангельске, Волгограде, Нижнем Новгороде и других городах РФ активно поддерживали всех желающих организовать обучение пенсионеров по программе «Азбука интернета», передавая тиражи учебников в библиотеки, НКО, учреждения социальной защиты;

- на Дальнем Востоке при поддержке «Ростелекома» с пенсионерами и инвалидами активно работала Сахалинская областная научная библиотека, где обучение прошли в общей сложности 750 человек.

В период пандемии коронавируса пенсионеры и инвалиды оказались самыми уязвимыми группами населения, требования самоизоляции коснулись их в первую очередь. В этих условиях умение работать на компьютере и навыки работы в интернете стали важны как никогда.

«Азбука интернета» пользуется популярностью благодаря продуманным и адаптированным для людей старшего возраста материалам

Программа «Азбука интернета» — благотворительный проект «Ростелекома» и ПФР. Все материалы размещены в открытом доступе, использовать их в работе могут любые организации и частные лица, занимающиеся обучением пенсионеров работе на компьютере и в интернете. Свободный доступ к контенту делает получение знаний максимально доступным для всех, а учебное пособие может быть использовано в качестве самоучителя.

Учебное пособие и одноименный интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между ПФР и «Ростелекомом» о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель сотрудничества — облегчить доступ пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде и повысить качество их жизни, обучив компьютерной грамотности и работе в интернете.

«Азбука интернета» пользуется популярностью благодаря продуманным и адаптированным для людей старшего возраста материалам. Программа хорошо зарекомендовала себя и показывает все большую эффективность. Работа над развитием проекта «Ростелекома» и ПФР продолжается, новые учебные и методические материалы, записи видеосеминаров для преподавателей будут размещены на сайте www.azbukainterneta.ru.