В Соборном зале Белгородской митрополии состоялся очередной музыкальный вечер. Он был посвящен творчеству русских композиторов – от Глинки до Рахманинова. А исполняли лучшие произведения известных русских композиторов солисты и музыканты Белгородской государственной филармонии.Сергей Рахманинов. С исполнения его музыкальных произведений начался концерт. Сергей Рахманинов был широко известен и как пианист, и как композитор. Существует легенда, что на рояле, который сейчас находится в Белгородской митрополии, когда-то играл сам маэстро. Так ли это? Но легенда живет. Как и величественная музыка Сергея Рахманинова. Уже в консерватории молодой Рахманинов получил известность среди московской публики. Во время обучения им были написаны Первый фортепианный концерт, ряд романсов и пьесы для фортепиано, в том числе Прелюдия до-диез минор из цикла Пьесы-фантазии для фортепиано, которая позднее стала одним из наиболее известных произведений Рахманинова. А дипломной работой (!) стала первая опера Сергея Рахманинова — «Алеко», написанная по произведению Александра Пушкина «Цыганы». Опера так очень понравилась Петру Чайковскому, что он настоял на том, чтобы она была поставлена в Большом театре. Фрагмент из этого произведения смогли услышать белгородцы в Соборном зале Белгородской митрополии.Михаил Глинка. Его сочинения оказали влияние на многих крупнейших русских композиторов — Александра Даргомыжского, Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова, Александра Бородина, Петра Чайковского и других. По выражению русского музыкального и художественного критика, общественного деятеля Владимира Стасова «оба (Пушкин и Глинка) создали новый русский язык — один в поэзии, другой в музыке».На музыкальном вечере звучали произведения и других русских композиторов, артисты филармонии щедро дарили свое мастерство пришедшим на концерт белгородцам, согревая сердца и даря веру в силу и могущество великого искусства – музыки.