Жителей Белгородской области на следующей неделе ожидают морозы

Погода на следующей неделе «порадует» обильными снегопадами и резкими перепадами температуры. Фото: Ирина ТАРАСОВА

На следующей неделе с 8 по 10 февраля синоптики прогнозируют днем морозы от -3 до – 6 градусов. По ночам буде холоднее: -10 и -16 градусов. В четверг температура существенно снизится: столбики термометров опустятся до -12 днем и -17 ночью. Зато в пятницу резко потеплеет до +2 градусов днем, так что метеозависимым людям нужно приготовиться.

Обильный снегопад начнется завтра вечером и продолжится весь вторник. При этом скорость ветра достигнет 17 метров в секунду. В среду-четверг погода сделает перерыв, даст убрать выпавший массив снега. Выглянет солнце – редкий гость в зимнюю пору. Зато в пятницу возможен снег с дождем.