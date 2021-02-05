В Белгородском районе на рабочем месте нашли мертвого участкового

фото из архива "КП". Фото: Артем КИЛЬКИН

Участкового поселка Майский Белгородского района нашли мертвым на своем рабочем месте 5 февраля. Об этом сообщили белгородцы в социальных сетях. Мужчина погиб от огнестрельного ранения. Проблем на работе, ссор с руководством или коллегами у капитана не было.

Что стало причиной трагедии будут выяснять правоохранители. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области, по факту смерти полицейского проводится проверка.

По предварительной информации, речь идет об Александре Панасенко. Он окончил белгородский институт МВД. В 2019 году представлял свой отдел на конкурсе «Народный участковый». У полицнйского остались жена и трое детей.