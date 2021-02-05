Георгис Ягубов: ушедший год научил вдумчиво относиться к финансам

Руководитель уверен: за цифровой реальностью будущее. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

- Георгис, каковы тенденции региональной экономики? Как чувствует себя бизнес в условиях пандемии?

- 2020 год дал всем нам возможность провести оценку своей деятельности, поискать новые направления развития, провести оптимизацию. Наименьшее влияние пандемия оказала на крупные предприятия, в части их работоспособности. У тех из них, кто каким-то образом снижал темпы и объемы производства, есть все шансы выйти на допандемийные уровни уже в ближайшее время.

Что касается сферы услуг, то ее представители находятся на грани. И надо отдать должное упорству белгородских предпринимателей – глядя на дела наших клиентов, мы ожидаем, что ситуация выровняется во втором-третьем квартале наступившего года.

Для того чтобы этот сектор выжил и продолжил работу была разработана действительно широкомасштабная поддержка. Один из наиболее действенных инструментов – кредит на восстановление деятельности, программа поддержки занятости под 2% годовых для представителей отраслей, признанных пострадавшими от пандемии. Самое главное, что предприятиям, сохранившим не менее 90% сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами. Если потери в коллективе не превысят 20%, предприниматель должен будет вернуть только половину ссуды и процентов. Насколько бизнесу удалось успешно реализовать полученные возможности – покажет ближайшее будущее. Мы ждем завершения 1 квартала года. К слову, программа настолько понравилась российскому бизнес-сообществу и представителям НКО, что правительство страны несколько раз ее расширяло, увеличивая лимит выделенных средств.

В целом же мы предполагаем, что предприниматели вернутся к своим проектам по вложениям в основные фонды (в том числе и за счет кредитных средств), в развитие новых направлений бизнеса.

- А с какими итогами вступила в 2021 год белгородская команда «Открытия»?

- В целом год для нас стал удачным, хотя и очень необычным. Мы развивались, динамично реагируя на потребности клиентов, поддерживая инициативы Правительства и Минэкономразвития РФ по поддержке физических лиц и представителей бизнеса.

Кредитный портфель розничного сегмента в регионе вырос на 44%, и бесспорным драйвером здесь выступила ипотека, увеличившись за год в 3 раза. Естественно, этому способствовали программы, предлагаемые заемщикам: «Госпрограмма 2020», где банк снизил ставку до беспрецедентных значений, «Семейная ипотека», рефинансирование ипотеки других банков и покупка готового жилья по программе «Квартира» - тем, кто решился на важную покупку, было из чего выбрать.

Весомое движение в структуре кредитного портфеля мы наблюдали по продуктам рефинансирования действующих кредитов, в первую очередь, ипотеки.

Интернет-банк «Открытия» один из лучших по версии аналитического агентства Markswebb.

- Белгородцы восприняли ипотеку как удачный способ вложения средств. А во что еще инвестировали клиенты банка?

- Что касается инвестиций, то мы видим увеличение вложений в инвестиционные страховые продукты на 30%. Вообще, популярность инвестпродуктов – это явный тренд 2020 года. Население при снижении ставок, как кредитных, так и депозитных, начало искать новые выгодные варианты размещения накоплений. И ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» предлагает большой выбор комплексных сберегательных инструментов, которые обеспечивают сбалансированное размещение средств на банковских и небанковских инструментах, что может обеспечить надбавку по вкладам к существующим ставкам. Существует множество вариантов, когда мы предлагаем уже готовый комплексный продукт.

Тенденция активных вложений в инвестиционные продукты, где наблюдается более высокая доходность, чем по депозитам, продолжится и в наступившем году. Мы уверены, что снижение ставок будет стимулировать людей делать больше вложений в собственную жизнь – в образование, ремонт, крупные покупки и прочее – нежели в предыдущие годы.

- Какие еще направления стали явными фаворитами прошедшего года?

- Пандемия подстегнула переход в цифровые каналы. Банк активно развивал дистанционные сервисы и раньше, но в течение прошедшего года было сделано очень многое. В целом, около 70% наших клиентов используют удаленные каналы для связи с банком, для получения банковских услуг.

Наш мобильный банк, наш интернет-банк сегодня максимально просты и комфортны в использовании. И это наглядно подтверждают исследования экспертов: интернет-банк «Открытия» стал вторым в рейтинге Internet Banking Rank 2020 аналитического агентства Markswebb, а мобильное приложение банка вошло в тройку лучших в категории «Финансы и бизнес» Всероссийского конкурса «Рейтинг Рунета 2020».

По прогнозам Ягубова, все больше реальных карт скоро уступят виртуальным.

- Значит ли это, что скоро мы совсем перейдем в виртуальную плоскость? К примеру, отменим пластиковые карты?

- Значительного роста рынка кредитных карт сегодня мы не наблюдаем. Это продукт для достаточно молодых клиентов - тех, кто живет в быстром темпе, понимает, что карта является неким способом отложенного на небольшой срок платежа.

Что же касается виртуальной карты, набирающей сегодня популярность – бесспорно, это удобный продукт. Ее оформление делается дистанционно, для транзакций нет необходимости посещать офис, носить с собой пластиковую карту. Счет в виртуальном пространстве, управление которым осуществляется посредством мобильного банка - это безопасно и просто. Думаю, этот банковский продукт вполне можно назвать перспективой будущего. Более того, можно смело предположить, что в ближайшие 4-5 лет половина карт физических лиц перейдет именно в виртуальную плоскость.

- Что пожелаете в наступившем году действующим и будущим клиентам банка «Открытие»?

- И нашим клиентам, и всем землякам, желаю быть здоровыми, беречь себя и близких. Двигайтесь вперед, наслаждайтесь окружающим миром. 2020-й год стал для всех нас временем ограничений. Искренне желаю, чтобы в наступившем году мы смогли больше общаться, дышать свежим воздухом, любоваться прекрасными пейзажами нашей замечательной области и быть уверенными в добром завтрашнем дне.