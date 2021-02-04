Белгородские энергетики подвели итоги реализации инвестиционной программы

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В 2020 году «Россети Центр Белгородэнерго» построили и реконструировали 458 км линий электропередачи 0,4-110 кВ, в эксплуатацию ввели 86 МВА трансформаторной мощности. Объем капитальных вложений составил 3,1 млрд рублей с НДС.

Основные средства направлены на повышение надежности электросетевого комплекса, реализацию проектов цифровой трансформации, реконструкцию сетей в населенных пунктах, строительство инфраструктуры для подключения ИЖС, а также исполнение договоров ТП.

К числу наиболее крупных проектов прошлого года относится масштабная автоматизация распределительных сетей с созданием системы дистанционного управления 37 воздушными линиями 6-10 кВ, которая завершила 1-м этап проекта «Цифровой РЭС» на базе Белгородского, Яковлевского и Валуйского районов электрических сетей. На протяженных участках воздушных ЛЭП энергетики установили 62 реклоузера, 71 управляемый разъединитель и 75 комплектов индикаторов коротких замыканий. В случае аварийных ситуаций интеллектуальные коммутационные аппараты мгновенно отключают поврежденный участок сети, перезапитывая большую часть потребителей по резервным схемам. Это делает отключения электроэнергии практически не заметными для потребителей.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Кроме того, в рамках проекта «Цифровой РЭС» автоматизированным техническим учетом электроэнергии оборудовано 1637 трансформаторных подстанций региона. На 125 подстанциях установлены современные системы телемеханики с удаленной передачей данных о состоянии оборудования в Центр управления сетями Белгородэнерго.

В 2020 году реконструирована подстанция 35/10 кВ «Ливенка» с увеличением мощности с 4 до 6,3 МВА. Работы выполнены по договору технологического присоединения с целью обеспечения дополнительной мощностью в объеме 700 кВт новой площадки цементного комбината завода «Красная Гвардия», специализирующегося на выпуске строительной продукции. После этого общая мощность предприятия достигла 1200 кВт.

По программе технического перевооружения и реконструкции модернизировано порядка 37 км ЛЭП 0,4-10 кВ, проходящих по территории сел и поселков региона. Еще около 45 км построено в микрорайонах ИЖС для подключения владельцев земельных участков к централизованному электроснабжению.

На 2020-2021 рассчитан инвестиционный проект по строительству Центра управления сетями в Белгороде, который на одной площадке объединит персонал, управляющий всем электросетевым комплексом региона. Ранее были введены в эксплуатацию цифровые городские диспетчерские пункты в Белгороде и Старом Осколе. Реформирование системы оперативно-технологического управления повысит надежность электроснабжения потребителей и сократит затраты на обслуживание диспетчерских пунктов.