Металлоинвест: вопреки сложностям 2020 года, показатели выросли

Компания продолжает реализацию стратегии повышения качества продукции и обеспечения устойчивого сбыта.

Назим Эфендиев, генеральный директор Управляющей компании Металлоинвест – ведущего производителя и поставщика железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке - подчеркнул:

- Вопреки вызовам 2020 года, мы сохранили производственную программу на высоком уровне. Объем выпуска железной руды, нашего базового продукта, составил 40,4 миллиона тонн, что на 0,5% больше показателя прошлого года. Производство стали увеличилось до почти 5 миллионов тонн в результате завершения в 2019 году реконструкции и горячих испытаний электропечей по технологии FMF на Уральской Стали. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме отгрузки ЖРС сохранилась на уровне 72%.

Знаковыми событиями 2020 года руководитель назвал запуск на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева уникального дробильно-конвейерного комплекса и начало производства премиальных окатышей под металлизацию. Таким образом, продолжается реализация стратегии повышения качества продукции и обеспечения устойчивого сбыта.

Склад окатышей на ОЭМК им. А.А. Угарова.

Железорудная продукция

Объем производства железной руды в 2020 году вырос также и за счет увеличения производительности оборудования в связи с изменением качественных характеристик добытой руды. В последнем квартале года объем производства незначительно снизился, что было связано с ремонтами оборудования.

В связи с реконструкцией в 3-м квартале ОМ-3 на МГОК выпуск окатышей по итогам 12 месяцев сократился на 1,8%, но в следующем квартале вырос на 3,1%.

За 12 месяцев года Компания произвела 7,8 миллиона тонн ГБЖ/ПВЖ (- 0,9% к 2019-му). Снижение связано с модернизацией УМ №1 и капитальным ремонтом ЦГБЖ-1,3. По окончании работ на УМ №1, в завершающем год квартале объем производства вырос на 23,2%.

Что касается реализации железорудной продукции, в 2020 году ее объем внешним потребителям вырос на 6,5% и составил 28,7 миллиона тонн. Основными драйвером роста стало увеличение поставок окатышей в Европу.

Общий объем экспортных поставок за 12 месяцев года вырос на 15,6% за счет увеличения отгрузок в Европу, страны Ближнего Востока и Северной Африки. В 4-м квартале с учетом восстановления спроса на традиционных и близлежащих рынках сбыта, Компания сократила объем поставок в Азию на 55,9% по сравнению с предыдущим кварталом.

Погрузка горной массы в карьере Лебединского ГОКа.

Металлургическая продукция

Производство чугуна по итогам 2020 года снизилось на 16,3% и составило 2,3 миллиона тонн. Главной причиной стало проведение в 4-м квартале подготовительных работ к предстоящей реконструкции на Уральской Стали.

По результатам 2020 года объемы производства стали выросли на 2,0% в основном в связи с уже проведенной в 2019 году реконструкцией электропечей на Уральской Стали, а также оптимизацией времени ремонтов на ОЭМК и восстановлением спроса.

Поставки чугуна внешним потребителям на фоне сокращения производства снизились до 1,2 миллиона тонн по сравнению с 1,7 миллиона в 2019 году. Доля российского рынка в общих поставках составила 32,1% (+1,5%).

В октябре 2020 года на ОЭМК был запушен шаропрокатный стан. В 4-м квартале отгрузка составила 9,3 тысячи тонн, весь объем был направлен на ЛГОК и МГОК.