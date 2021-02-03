Игорь Маковский и Сергей Куликов договорились о расширении сотрудничества

Сергей Куликов и Игорь Маковский сделали акцент на перспективах запуска совместных НИОКР по разработке и дальнейшему внедрению СНЭ

Как сообщается на сайте «Россети Центр», встреча прошла на площадке Главного аналитического центра «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», где Сергею Куликову продемонстрировали возможности новой модели оперативно-технологического управления энергокомпаний, а также познакомили с первыми результатами применения в энергокомпаниях систем накопления электроэнергии.

В 2019 году уже реализовали два пилотных проекта в Белгородской и Владимирской областях. Накопитель, установленный в Белгороде, служит для поддержания качества электроэнергии в конце ЛЭП. Эта линия длиннее норматива, а ее расширение ограничено плотной застройкой. Второй накопитель был введен в работу во Владимирской области. Он обеспечивает бесперебойное питание медицинского объекта – ФАП.

До конца первого квартала 2021 года компании установят еще 26 накопителей, 10 из них являются разработкой одного из ведущих отечественных предприятий данной сферы — портфельной компании РОСНАНО «Лиотех».

Обсуждая возможности дальнейшего расширения сотрудничества в сфере систем накопления энергии, Сергей Куликов и Игорь Маковский сделали акцент на перспективах запуска совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по разработке и дальнейшему внедрению СНЭ, которые в перспективе обеспечат автономное электроснабжение потребителей на проблемных отдельных участках линий.

- Система накопления электроэнергии — это активно развивающаяся технология. Мы как электросетевая компания видим в ней большие перспективы по применению. Но путь от текущих прототипов решений к промышленным образцам не простой. Это вызов, который благодаря вашей компетенции, я уверен, удастся преодолеть. Мы искренне заинтересованы, мы реально верим в применимость этой технологии и в ее эффективность, — отметил Игорь Маковский.

- Мы нацелены на долгосрочное партнерство, на то, чтобы стабильно выпускать новые востребованные продукты для Россетей и вообще для электросетевого хозяйства. Уверены, что существующий технологический задел поможет нашим партнерам сделать работу сетевого комплекса еще надежнее и эффективнее,- подчеркнул Сергей Куликов.