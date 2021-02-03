Энергетики Белгородской области разрабатывают универсальный электросетевой контроллер для управления просьюмерами

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Белгородский филиал «Россети Центр» разрабатывает электросетевой контроллер для управления системами накопления электрической энергии (СНЭ) и объектами микрогенерации (просьюмерами) в сетях 0,4 кВ.

НИОКР направлен на обеспечение надежной работы распределительных сетей и предотвращение аварийных ситуаций, вызванных несинхронным одновременным включением большого количества просьюмеров. На сегодняшний день в России подобных исследований не существует.

Просьюмеры – еще мало представленная в структуре российского розничного рынка категория потребителей, которые одновременно являются и производителями электроэнергии. Законодательно к объектам микрогенерации на основе возобновляемых источников энергии (главным образом, это солнечные батареи и ветрогенераторы) отнесены установки до 15 кВт, используемые для собственных нужд. Излишки электроэнергии их владельцы могут отпускать в сеть и продавать сбытовым компаниям.

Отличительной особенностью просьюмеров является наличие силового преобразователя (инвертора). Каждый инвертор – отдельный центр принятия решений. Неконтролируемое взаимодействие таких устройств друг с другом и с сетью может приводить к сбоям.Поэтому с целью обеспечения безаварийной и устойчивой работы сети возникла потребность в разработке специального электросетевого контроллера для регулирования уровня напряжения и синхронизации всех объектов микрогенерации и систем накопления электроэнергии.

Электросетевой контроллер становится своего рода «связным», помогая выстраивать управляемую систему. Это микропроцессорное устройство служит одновременно для управления автоматикой участка сети 0,4 кВи силовыми инверторами просьюмеров. Оно представляет собой цепочку модулей, которая включает подстанционное оборудование (блоки измерений, анализа и управления, источник бесперебойного питания), связанное с устройствами телемеханики и учёта, а также измерительное оборудование на воздушных линиях электропередачи и на стороне потребителя.

НИОКР рассчитан на 2020 – 2021 годы. В рамках исследования энергетики разработают компьютерную математическую модель электрической сети 0,4 кВ с подключением в параллельную работу большого количества систем накопления энергии и объектов микрогенерации, а затем проведут оценку их влияния на режимы работы сети и проверят возможность управления такой сетью с помощью универсального электросетевого контроллера.

На основе полученных данных будет создан программный комплекс с пакетом рабочей документации, включающей технические требования к опытно-промышленному образцу, а также методические рекомендации по процессу технологического присоединения просьюмеров мощностью до 15 кВт к электрическим сетям 0,4-10 кВ.

- В России потенциал этого направления достаточно высок, особенно, если будет оказана поддержка на уровне правительства РФ, – пояснил заместитель генерального директора – директор «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов. – В Белгородской области доля возобновляемых источников электроэнергии в структуре потребления не превышает 0,16 %, конечно, это пока мало. Однако сама возможность появления и увеличения количества просьюмеров заставляет нас задумываться об их технологической совместимости с сетью, чтобы сохранить надежность и устойчивость электроснабжения потребителей.