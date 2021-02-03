Сергей Напольских: Мы стали только сильнее

Сергей Напольских уверен: только объединив усилия, можно победить вирус.

500 миллионов рублей направил Стойленский горно-обогатительный комбинат в 2020 году на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Средства пошли на социальную поддержку сотрудников предприятия, мероприятия по снижению риска распространения COVID-19 в регионе.

Действовать быстро, действовать правильно

- Все мы с беспокойством следили за новостями, которые приходили из Китая и Европы в начале года, - признается Сергей Александрович. - Мы надеялись на лучшее, но уже в начале марта столкнулись с суровой реальностью: вирус добрался и до нас.

На Стойленском ГОКе, как и во всей Группе НЛМК, решения принимали молниеносно. Мы закрыли доступ на территорию предприятия для сторонних лиц – гостей, партнеров, подрядчиков. В первую очередь из регионов, где количество зараженных стремительно росло: Московской области и Санкт-Петербурга.

Мы отменили все очные встречи и совещания, часть работников перевели на удаленную работу, сотрудников старше 60 лет отправили на самоизоляцию. Постарались максимально минимизировать контакты людей в столовых, корпоративном транспорте, ввели тотальный температурный контроль.

С виду – обычный турникет, на деле – сложная система измерения температуры.

На первом этапе было трудно обеспечить наших сотрудников средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками, антисептиками – их просто не было в продаже. Но мы искали и находили возможности приобретать все необходимое. Сейчас эта работа уже поставлена на поток, и все подразделения комбината на 100% обеспечены всем необходимым.

В производственных помещениях и помещениях общего пользования организовали регулярную дезинфекцию. В местах, где сотрудники могут часто пересекаться друг с другом, установили устройства с антисептиками для рук и нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции.

В дополнение к этим мерам на комбинате скорректировали правила работы столовых: сейчас мы используем одноразовую посуду и индивидуальные упаковки, ограничили размещение людей за столами и регулируем потоки сотрудников во время обеденных перерывов.

На комбинате организовано регулярное тестирование сотрудников на коронавирус, в том числе после отпуска, выхода с дистанционной работы или после болезни респираторными заболеваниями. Для профилактики гриппа и пневмококка проведена бесплатная вакцинация.

Работники Стойленского ГОКа, чей среднемесячный заработок ниже 120 тысяч рублей, накануне нового года получили от Группы НЛМК единовременную денежную помощь в размере 30 тысяч рублей.

С первых дней пандемии и до настоящего времени на СГОКе работает оперативный штаб по коронавирусу.

Приятно отметить, что коллектив с пониманием отнесся ко всем мерам, введённым на комбинате в связи с угрозой распространения COVID-19. Температурный контроль, масочный режим, ограничения по питанию, соблюдение дистанции – все это сейчас отработано до автоматизма.

На социальную поддержку сотрудников, мероприятия по снижению риска распространения коронавирусной инфекции на предприятии СГОК направил более 430 миллиионов рублей.

Удержать под контролем

Мы ведем круглосуточный мониторинг эпидемиологической обстановки не только на предприятии, но и в регионе. И всегда откликаемся на просьбы о помощи от администрации Белгородской области и Старого Оскола. Конечно, Стойленский ГОК не остался в стороне в этот сложный период, потому что мы понимаем: только объединив усилия, можно победить вирус.

Комбинат организовал раздачу старооскольцам продуктов и средств первой необходимости.

Совместно с социальным партнером НЛМК – благотворительным фондом «Милосердие» – мы приобрели для медучреждений Белгородской области почти 250 тысяч средств индивидуальной защиты – медицинских масок, респираторов, многоразовых защитных экранов. Старооскольской окружной больнице Святителя Луки Крымского помогли с закупкой медицинского оборудования, медикаментов, дезинфицирующих и антисептических средств, а также ткани на пошив противоэпидемиологических костюмов.

СГОК передал в городскую больницу аппараты искусственной вентиляции легких, дыхательную аппаратуру и прикроватные мониторы — всего двадцать единиц техники и почти 2000 медицинских препаратов для лечения пациентов с COVID-19, в том числе с тяжелым течением заболевания.

Более семи тысяч старооскольцев получили продуктовые наборы от Стойленского ГОКа. На протяжении двух с половиной месяцев волонтеры раздавали продукты и средства первой необходимости многодетным семьям, одиноким родителям, семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья, пожилым старооскольцам и тем, кто потерял работу из-за пандемии. Благотворительные наборы с продуктами также получили ветераны СГОКа и медицинские работники Старого Оскола.

Еще 1,5 тысячи многодетных семей Белгородской области в период пандемии получили единовременную материальную помощь от комбината и благотворительного фонда «Милосердие».

СГОК также направил 400 тысяч рублей на организации горячего питания для медицинских работников Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского, которые трудятся в красной зоне.

Комбинат и дальше будет не только обеспечивать безопасную работу сотрудников в текущих условиях, но и помогать медицинским учреждениям области в приобретении всех необходимых средств для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Всего на эти цели в 2020 году Стойленский ГОК направил почти 70 миллионов рублей.

Уроки и выводы

Мы всегда участвовали в очных встречах и совещаниях большим составом. И вдруг наступил момент, когда пришлось ограничить себя в этом общении, перейти на удаленный формат. Мне показалось, что встречи стали даже продуктивнее и не потеряли в качестве. Думаю, когда ситуация стабилизируется, часть традиционных очных встреч навсегда перейдет в новый формат.

Я плохо представлял, как можно эффективно работать на удаленке. Оказывается, можно, и достаточно продуктивно. Удаленная работа научила растравлять приоритеты, и качество работы ничуть не упало.

Считаю, что все меры, которые мы разработали и внедрили на территории комбината, теперь станут для нас нормой. Тот же температурный контроль, который у нас ведется с помощью тепловизоров и бесконтактных термометров, пригодится, чтобы выявлять работников с ОРВИ и гриппом.

Комбинат и дальше будет обеспечивать безопасную работу сотрудников.

Самое главное, чтобы люди были здоровы. Я переживаю за всех, кто работает на комбинате, за коллег на других предприятиях Группы НЛМК, наши партнеров –потребителей продукции СГОКа, за семьи, столкнувшиеся с болезнью. Поэтому мы продолжим помогать медицинским учреждениям приобретать лекарства, средства индивидуальной защиты, антисептики, медицинское оборудование и многое другое, в чем сейчас так остро нуждаются медицинские работники.

Все вместе мы справились с этим вызовом, и вышли из этой непростой ситуации с минимальными потерями. Спасибо всем, кто был рядом в этот период, кто принимал активное участие в непростой работе по снижению рисков распространения коронавируса.