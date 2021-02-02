Главу региона познакомили с научными достижениями белгородцев

Фото: архив пресс-службы Белгородского госуниверситета.

С ведущимися разработками и кураторами проектов, лабораториями и научно-исследовательской базой, а также дальнейшими перспективами научных изысканий, гостей знакомил ректор вуза Олег Полухин.

В лаборатории технологии лекарств института фармации, химии и биологии, созданной в университете в прошлом году, главу области познакомили с инновациями в фармацевтике. Начиная от технологии получения таблетированных лекарственных форм, проверки их качества и подготовки документов для регистрации препарата, заканчивая работой с растениями как возможной основой для лекарств и разработкой ветеринарных препаратов.

Интерес у Вячеслава Гладкова вызвала работа белгородцев над тест-системой для определения остаточного количества антибиотиков в мясных и молочных продуктах питания. А еще - совместный проект университета с Институтом биологии гена РАН и Кардиффским университетом по производству препаратов, позволяющих улучшить качество и продолжительность жизни человека.

Стоит отметить, что о ведущейся деятельности и ее дальнейших плюсах для региона и страны, рассказывали непосредственно сами ученые. К примеру, в аграрном секторе. Доктор биологических наук Эдуард Снегин представил передовые технологии, разрабатываемые сегодня с целью ускорить селекционно-племенную работу. По словам ученого, в будущем они помогут сократить сроки выведения новых высокопродуктивных пород и осуществить импортозамещение в области племенного молочного и мясного животноводства.