Неосторожность при курении унесла жизни трех белгородцев

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

1 февраля сообщение о пожаре в городе Валуйки по улице Заводская поступило рано утром .На ликвидацию пожара незамедлительно был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 18. Горел жилой деревянный дом. В результате пожара полностью выгорела комната. К сожалению, на месте пожара огнеборцы обнаружили погибшего мужчину 1954 года рождения.

В этот же день поздно вечером поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Речная в селе Сорокино Старооскольского городского округа. Выехавшие к месту происшествия дежурные караулы пожарно-спасательной части № 7 и муниципальной пожарно-спасательной части № 59 ликвидировали пожар. В результате пожара огонь полностью уничтожил комнату, по всей площади дома были закопчены стены и потолок. К сожалению, на месте пожара были обнаружены собственник дома 1970 года рождения и мужчина 1969 года рождения.