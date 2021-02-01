ВТБ открыл офис Private Banking в Белгороде

Одна из целей нового офиса - обеспечение клиентам комфорта и приватности.

Private Banking ВТБ – это специализированное подразделение по управлению капиталом и обслуживанию VIP-клиентов и членов их семей. Им доступны классические банковские услуги с лучшими условиями, инвестиционные продукты, услуги Family Office – юридическое и налоговое сопровождение, вопросы наследования капитала, а также широкой спектр услуг lifestyle.

Главная цель работы нового офиса – реализация финансового потенциала состоятельных клиентов, предоставление им новых возможностей индивидуального обслуживания, обеспечение комфорта и приватности. В настоящее время портфель VIP-клиентов в регионе составляет порядка 21,4 миллиарда рублей.

В России работают более 30 офисов ВТБ формата Private Banking,

- Белгородская область обладает огромным экономическим потенциалом, в нашем региональном отделении ВТБ обслуживается большое количество крупных корпоративных клиентов. Руководители и собственники этих компаний проявили повышенный интерес к таким услугам Private Banking ВТБ, как инвестиционный check-up, финансовое консультирование, доверительное управление и так далее. Этим спросом и обусловлено решение об открытии VIP-офиса в нашем городе, - отметил Виктор Кривошеев, управляющий банка ВТБ в Белгородской области, вице-президент.

На территории России работают более 30 офисов ВТБ формата Private Banking, которые расположены, в основном, в городах-миллионниках. В Центральном федеральном округе, помимо Белгорода, отделения Private banking открыты в Москве, Воронеже и Туле. Целевая аудитория – владельцы крупного капитала и члены их семей. По всей стране Банк ВТБ (ПАО) обслуживает более 25 тысяч VIP-клиентов.