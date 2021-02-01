«Грайворон» отправится в плавание по Черному морю

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

Малый ракетный корабль «Грайворон» вошел в состав Черноморского флота. Торжественная церемония прошла в Севастополе. На торжественную церемонию пригласили и делегацию Грайворонского городского округа. В ходе встречи было подписано Соглашение о дальнейшем сотрудничестве между Грайворонским городским округом и командованием Черноморского флота.

Свое название корабль получил в честь старинного города в Белгородской области. Инициатива принадлежит уроженцу грайворонского села Гора-Подол, контр-адмиралу, руководителю Департамента Министерства обороны Российской Федерации по обеспечению государственного оборонного заказа Андрею Вернигоре, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Отметим, что малый ракетный корабль «Грайворон» был заложен в 2015 году, а построили его на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького. После швартовных испытаний «Грайворон» успешно прошел ходовые и государственные испытания в Черном море. В сентябре 2020 по внутренним каналам корабль из Балтики зашел в Белое море. В Арктике он на отлично выполнил все учебно-боевые задачи. Новый МРК стал девятым кораблем новой серии «Буян-М», который был построен на верфях Татарстана. В ближайшие дни «Грайворон» отправится в боевой поход