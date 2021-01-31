На несогласованный митинг в Белгороде и Старом Осколе собралось гораздо меньше участников, чем неделю назад. Фото: Лия МУРАДЬЯН

На несогласованный митинг, 31 января, в Белгороде собралось гораздо меньше участников. По приблизительным подсчетам сотрудников силовых структур было несколько сотен, а самих желающих поучаствовать в несанкционированном митинге в Белгороде – несколько десятков, в Старом Осколе – и того меньше. И если в Старом Осколе кто-то из пришедших успел вытащить какие-то плакаты, то в Белгороде – нет. Фактически, несанкционированной акции в области не было, так как она закончилась, не начавшись.

По громкоговорителям правоохранители Белгорода, стоявшие у Центрального парка, неоднократно напоминали, что мероприятие незаконное, просили разойтись и предупреждали об административной и уголовной ответственности.

Наиболее активных задержали, по одним источникам – человек 25, по другим – 36, данные уточняются. Задерживали вежливо, никто из белгородцев сопротивления не оказал.

В 14.45 полицейские и сотрудники ОМОН все еще оставались в районе Белгородского Арбата.

Напомним, что 23 января на несанкционированный митинг в Белгороде вышло коло тысячи человек. Колонна прошла от Центрального парка к Свято-Троицкому бульвару, а затем к Соборной площади. Митингующие остановились у здания областной администрации, а спустя полчаса разошлись. Никаких инцидентов в ходе несанкционированного мероприятия не было.