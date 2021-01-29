Белгородские энергетики за год снизили потери электроэнергии в сетях на 53,9 млн кВтч

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В «Россети Центр Белгородэнерго» подвели итоги работы по снижению потерь электроэнергии. По итогам 2020 года фактические потери снизились на 53,9 млн кВтч по сравнению с уровнем 2019 года, или до 9,51% от отпуска в сеть. Объем полезного отпуска составил 6 941 млн кВтч.

Снижению потерь способствовали своевременная реконструкция и ремонт энергообъектов, увеличение пропускной способности ЛЭП, развитие систем учета, оптимизация режимов работы сетей, внедрение нового цифрового оборудования и технологий, а также мероприятия по выявлению безучетного и бездоговорного потребления.

Наиболее эффективный способ управления потерями – установка на трансформаторных подстанциях 6-10 кВ автоматизированной системы учета электроэнергии (АСУЭ). В Белгородэнерго АСУЭ оборудованы 181 подстанция 35-110 кВ (100%) и 3 800 ТП 6-10/0,4 кВ. В 2021 году филиал продолжит оснащение трансформаторных подстанций системами мониторинга потребления электроэнергии с устройствами телеметрии.

Также снизить уровень коммерческих потерь позволяют регулярные проверки корректности работы систем учета потребителей. В прошлом году энергетики выявили 282 факта безучетного потребления электроэнергии и более 179 фактов бездоговорного потребления, а по сути воровства электрической энергии. Совокупный объем похищенного ресурса превысил 10 млн кВтч, или 30,6 млн рублей.

Большое значение энергетики придают работе по оптимизации собственного энергопотребления на хозяйственные и производственные нужды. По итогам прошлого года за счет применения энергоэффективных средств освещения расход энергоресурсов снижен на 103,26 тыс. кВтч.

- Борьба с потерями электроэнергии – одно из стратегических направлений деятельности «Россети Центр Белгородэнерго», - отмечает заместитель генерального директора – директор «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов. - Эффективность и успешность функционирования электросетевого комплекса напрямую связаны с уровнем потерь электроэнергии, а средства, сэкономленные в результате реализации данной программы, направляются на развитие сетевой инфраструктуры филиала и решение производственных задач.