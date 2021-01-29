ВТБ втрое увеличил объем рефинансирования ипотеки в области

Рефинансирование ипотеки сейчас можно оформить по ставке от 5%.

Сумма кредитов со сниженной ставкой насчитывает 1,6 миллиарда рублей. Это почти в 3 раза превышает показатель за 2019 год по объему, и в 2,5 раза — по количеству сделок.

На рефинансирование приходится каждая третья жилищная сделка ВТБ в Белгородской области в прошедшем году. Доля в общем объеме ипотечных выдач банка в регионе по сравнению с 2019 годом увеличилась с 17% до 29%. Средний размер одной подобной сделки составляет 1,8 миллиона рублей (+225 тысяч за год).

Максимальный объем рефинансирования приходится на Московский регион, где клиенты переоформили 18 тысяч жилищных займов на 75 миллиардов рублей, в Санкт-Петербурге и области – на 21,5 миллиарда, в Татарстане – 8,9, в Башкортостане – 7,8, в Красноярском крае – 7,4.

В целом по стране банк за год снизил ставку для 114 тысяч клиентов на 255 миллиардов рублей. Это максимальный показатель на банковском рынке: почти каждая вторая сделка по рефинансированию ипотеки в России в 2020 году приходится на Банк ВТБ (ПАО). В общем объеме жилищных сделок банка доля рефинансирования выросла с 13 до 27%, а средний размер кредита составил 2,2 миллиона рублей (+200 тысяч за год).

- Мы считаем важным, чтобы ипотека была не только доступной для новых клиентов, но и комфортной в обслуживании для действующих заемщиков, в соответствии со средними ставками на рынке. Поэтому в 2020 году мы уделили особое внимание программам снижения ставки, и они были рекордно востребованы у клиентов, оформлявших ипотеку в прошлые годы. Мы предполагаем, что в 2021 году спрос на рефинансирование сохранится, но будет более умеренным. Дальнейшего резкого снижения ставок мы не ожидаем, программа льготной ипотеки, вероятно, будет после 1 июля модифицирована, кроме того, существенная часть заемщиков уже воспользовалась благоприятной ситуацией и переоформила свои кредиты на новых условиях, - отметил Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ.

В ВТБ рефинансирование ипотеки другого банка, выданной на покупку готового или строящегося жилья, сейчас можно оформить по ставке 5% в рамках государственной поддержки семей с детьми. Для клиентов, получающих зарплату в банке, ставка составит 8%, для заемщиков других банков – 8,2%.