Дмитрий Попов: «Экономику предприятия формируют рядовые сотрудники»

Эксперты РЦК на стадии диагностики предприятия анализируют производственный процесс. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородский РЦК стабильно занимает лидирующие позиции в рейтинге среди Региональных центров компетенций – субъектов РФ, в которых реализуется Национальный проект «Производительность труда». О критериях, по которым оценивается эффективность работы этой организации, и перспективах развития нацпроекта рассказал и.о. руководителя белгородского РЦК Дмитрий Попов.

- Рейтинг ежеквартально рассчитывается по 10-бальной шкале с учетом восьми основных показателей, которые представлены на сайте ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.РФ. В числе критериев - охват предприятий, количество новых и завершенных проектов, выполнение графика реализации мероприятий, количество созданных потоков-образцов и степень удовлетворенности руководства предприятий результатами деятельности экспертов РЦК. Кроме того, учитывается укомплектованность штата РЦК сотрудниками, аттестованными для реализации самостоятельных проектов.

Эксперты РЦК на стадии диагностики предприятия анализируют производственный процесс. Собранная информация детально изучается, чтобы установить существующие проблемы. Затем вырабатываются мероприятия по устранению их первопричин. Определяются зоны ответственности каждого линейного руководителя. Далее эксперты внедряют на предприятии информационные центры и организуют проведение эффективных совещаний по всей вертикали руководства. Запускаются системы развития персонала и подачи рационализаторских предложений. Производственная система предприятия, основанная на принципах бережливого производства, повышает производительности труда.

- Бережливое производство - это подход, принципиально отличающийся от традиционных методов управления, это иной образ мышления. Экономику предприятия формируют рядовые сотрудники. Задача руководителя вытягивать проблемы, способствовать их решению и грамотно использовать рационализаторские предложения сотрудников.

Подробная информация о том, как принять участие в национальном проекте «Производительность труда» на сайте ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.РФ.

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