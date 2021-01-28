23 Февраля и 8 марта белгородцы полетят на море. Фото: "КП" Архив

Аналитический центр сервиса и путешествий Туту.ру выяснил, куда россияне бронируют авиабилеты на 23 февраля и 8 марта. В топе по спросу — Сочи, Симферополь и Минеральные Воды. Таким образом, в праздничные дни, 23 февраля и 8 марта наши соотечественники потянутся к теплу и солнцу, на море. И, кстати, белгородцев среди желающих погреться на солнышке, будет немало.

В феврале, напомним, россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля, а затем три выходных подряд (с 21-го по 23-е февраля). Если взять отгулы на 24, 25 и 26 февраля, то получится 8 дней подряд, а значит, можно устроить небольшой отпуск.