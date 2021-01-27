Сергей Гаврилов: У нас общее советское прошлое

Сергей Гаврилов отмечает юбилей в кругу товарищей, единомышленников.

Сегодня депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов отмечает 55-летие. В народе эту дату нередко называют «две пятерки», подчеркивая, что оценку «отлично» человеку ставит сама жизнь. Депутат Госдумы от КПРФ, Председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов свои две пятерки отмечает в кругу товарищей, единомышленников, среди которых – большая армия белгородских членов КПРФ. Есть среди друзей Сергей Гаврилова и старшие товарищи – это те, кого сегодня принято уважительно называть детьми войны. «У нас общее советское прошлое, – подчеркивает депутат. – И это ко многому меня обязывает».

Вместе с председателем БРОО «Дети войны» Владимиром Мартьяновым.

Дети войны, как и в далеком 1941-м, пришли на смену своим отцам и матерям

В течение прошлого года, года 75-летия Победы над фашизмом, Белгородская региональная общественная организация «Дети войны» вела большую работу, направленную на патриотическое воспитание молодого поколения. И, несмотря на то, что самому младшему из поколения детей войны 75, вместе со студентами, учащимися, военнослужащими они проехали по местам боевой славы Белгородчины, побывали на Прохоровском поле, в Корочанском, Шебекинском, Ракитянском, Борисовском районах.

У самого памятного места Прохоровского поля – Звонницы, дети войны возложили цветы. Были памятные фото у знаменитых танков, орудий, музеев. А после была еще одна памятная встреча – с уроженцем Прохоровского района Федором Кулабуховым, который пережил фашистскую оккупацию и на всю жизнь запомнил, как мимо их хаты гитлеровцы гнали пленных советских солдат, а затем заживо сожгли их, собрав вместе человек 600…

Корочанцы встречали детей войны из Белгорода у Парка памяти. Пришли школьники, вместе возложили алые гвоздики на могилы воинов. Местные рассказывали, что в майские дни в Парк памяти возложить цветы приходят, чтобы помянуть своих родных, погибших в Великую Отечественную. И пусть их могилы не здесь, но ведь главное – чтобы помнили.

А еще была экскурсия в город-крепость Яблонов, которую построили на Изюмском шляхе для обороны Российского государства в XVII веке. Сила духа не раз выручала русских воинов из беды. И тогда, в далеком XVII веке русский воин был силен своей отвагой. Помогла эта сила отстоять свою Родину советским солдатам и в Великую Отечественную.

Возложение цветов к мемориалу «Скорбящая мать» в Белгороде.

В Шебекино к местам воинской славы детей войны провожал депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Сначала вместе вышли из автобуса, чтобы возложить цветы к мемориалу «Скорбящая мать» на Соборной площади Белгорода. А уже в Шебекино на аллее Славы ихвстречали местные жители, школьники. И вновь – воспоминания текли рекой, ведь детям войны есть о чем рассказать молодому поколению белгородцев.

Итогом этих поездок стало издание в конце декабря юбилейного года Победы второго тома книги «Дети войны: голос правды»

«Войну эти люди видели в глаза, - написал в предисловии к книге Сергей Гаврилов. - И все попытки исказить, фальсифицировать нашу героическую историю, разбиваются о строки этой книги, каждая из которых – сама правда. Поколение детей войны пришло сегодня на смену ветеранам Великой Отечественной, чтобы продолжить их дело, передать лучшее, что было создано ими, в надежные руки следующих поколений».