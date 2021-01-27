Игорь Артамонов встретился с руководителями учреждений здравоохранения Липецкой области

.

Улучшение качества предоставляемых услуг при оказании первичной медицинской помощи стало главной темой стратегической сессии управлении здравоохранения, в которой принял участие глава региона Игорь Артамонов.

«В 2021 году жду улучшения оценки работы здравоохранения от населения. Мы проделали большую работу, она может быть незаметна для жителей, но мы видим прогресс, к которому идут наши главврачи. Мы с ними регулярно встречаемся, разбираем все жалобы, которые поступают от жителей. Кому не выдали бесплатное лекарство, кого-то не записали к врачу, кому- то не ответили на звонок. Все эти вопросы мы обсуждаем. Рассчитываем на усиление роли главврача. Сейчас договорились, что в каждом медицинском учреждении – в регистратуре или в другом месте будет указан телефон главврача. Если кому-то что не нравится, можно будет звонить главврачу, он ответит и решит проблему», - отметил Игорь Артамонов.

.

В работе сессии также приняли участие главные врачи, их заместили из 32 медицинских организаций региона и начальник управления здравоохранения Юрий Шуршуков. Разработка пошаговых действий, направленных на повышение эффективности времени работы врача, управление очередью, сокращение количества жалоб стала целью стратегической сессии. Участники разделились на команды по 6-7 человек, каждая из которых получила для проработки возможных рисков и зон ближайших действий тему для проведения исследования. Результатом работы стал обмен информацией, представление общего видения ситуации, определение рисков и шагов, которые приводят к намеченной цели.

Фото предоставлены пресс-службой администрации Липецкой области.