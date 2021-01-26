В салонах связи «Ростелекома» и интернет-магазине shop.rt.ru стартовала распродажа «Киберпонедельник-2021»

Акция «Киберпонедельник-2021» в салонах связи «Ростелекома» и интернет-магазине shop.rt.ru действует до 31 января включительно.

По окончании новогодних и рождественских праздников и с наступлением нового делового сезона в салонах связи «Ростелекома» или интернет-магазине shop.rt.ru можно приобрести смартфон со скидкой до 60%. Предложение распространяется на популярные модели смартфонов ведущих мировых производителей. На распродаже представлены классические модели, хиты продаж и новинки.

- Для нас важно, чтобы клиенты могли пользоваться самыми современными продуктами и услугами, которые делают жизнь более комфортной, интересной и безопасной. Поэтому мы продолжаем запускать для них выгодные акции на смартфоны в салонах связи по всей стране и интернет-магазине. По традиции, никаких дополнительных условий, клиенты лишь выбирают смартфон себе или в подарок близким из акционной линейки и оплачивают его со скидкой, — отметил генеральный директор компании ООО «Ростелеком – Розничные системы» Денис Голещихин.

Напомним, что смартфоны традиционно являются одной из популярных категорий подарков среди технологичных товаров на российском рынке.

Акция «Киберпонедельник-2021» в салонах связи «Ростелекома» и интернет-магазине shop.rt.ru действует до 31 января включительно. Адреса салонов связи «Ростелекома», участвующих в акции, можно посмотреть по ссылке.