Будущее биотехнологий – за отечественными учеными

.

В День российского студенчества спикер регионального парламента посетил Воронежский государственный университет инженерных технологий.

Сегодня ВГУИТ готовит специалистов по 25 специальностям и направлениям для всех регионов РФ, а также Китайской Народной Республики, стран СНГ, Ближнего Востока и Африки.

.

Ректор вуза, профессор РАН Василий Попов рассказал Владимиру Нетёсову об инновационной деятельности университета. Так в научной лаборатории пищевых биотехнологий спикеру облдумы показали, как студенты и молодые ученые создают уникальные продукты. Кстати, производимое здесь растительное мясо и молоко по пищевой ценности и вкусовым качествам не уступают традиционным аналогам. Разработкой воронежского вуза уже заинтересовалось медицинское сообщество. По их мнению, растительные альтернативы животного белка положительно влияют на сердечно-сосудистую систему человека и могут составить основу рациона питания значительного количества пациентов с хроническими заболеваниями.

.

В еще одной научной лаборатории идет непрерывный процесс получения молочной кислоты. Самым крупным производителем этого ценного для пищевой промышленности продукта сегодня является Китай. Но в Воронежском университете инженерных технологий уже налаживают собственное производство, причем по упрощенной и экономически выгодной технологии. Владимир Нетёсов высоко оценил научные и кадровые перспективы ВГУИТ.

.

– Я считаю, что сегодня ваш университет — один из передовых вузов страны, ведущих подготовку кадров для отечественной и зарубежной пищевой и химической промышленности. А у ваших идей и проектов, которые реализуются силами студентов и молодых ученых, огромный научный и практический потенциал, — подчеркнул Владимир Нетёсов.

.

Затем председатель Воронежской областной Думы встретился со студенческим активом вуза. На встречу с Владимиром Нетёсовым пришли отличники учебы, лауреаты и победители спортивных, творческих, научных конкурсов, в том числе международных. Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции большинство студентов и аспирантов в настоящий момент учатся дистанционно.

– Я хотел бы услышать от вас предложения в адрес депутатов по совершенствованию законодательства в сфере образования и молодежной политики, а также ваше видение дальнейшего развития пищевой промышленности, как неотъемлемой части глобального аграрного комплекса нашего региона и страны в целом, — обратился к студентам и аспирантам Владимир Нетёсов.

В ходе встречи обсудили и тему трудоустройства выпускников вузов и жилищный вопрос для молодых семей. Председатель облдумы сообщил, что сейчас в нашем регионе, особенно в муниципальных районах создаются условия для привлечения специалистов пищевой и химической промышленности. Например, выдается так называемая «сельская ипотека» под 2-3% годовых, строится социальное жилье, открываются садики и школы с гарантированными местами для детей молодых родителей.

.

Владимир Нетёсов также отметил, что в тех районах, где идет активное развитие пищевой промышленности и переработки, активно используют такие инструменты, как целевое обучение студентов, оплачиваемая производственная практика, программа трудового наставничества.

Ректор вуза Василий Попов подтвердил, что 80% студентов ВГУИТ уже к 3-4 курсу имеют ряд серьезных предложений от кадровых агентств, а также крупных пищевых и промышленных холдингов.

В завершении встречи председатель Воронежской областной Думы поблагодарил ребят за инициативность, целеустремленность, активную жизненную позицию и еще раз поздравил всех с Днем российского студенчества.