В поселке Дубовое на улице Щорса белгородские рабочие раскопали минометную мину

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Со времен войны прошло уже много лет, но белгородская земля по сей день продолжает хранить в себе ее последствия. Нередкой находкой в лесах, полях, на приусадебных участках, на улицах городов и сел, становятся неразорвавшиеся снаряды и боеприпасы. Только лишь за последние сутки взрывотехники отделения взрывотехнических работ поисково-спасательной службы Белгородской области изъяли и уничтожили 41 боеприпас времен Великой Отечественной войны. Один из них, минометную мину, нашли рабочие в поселке Дубовое во время проведения земляных работ на улице Щорса.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Все боеприпасы с особой осторожностью взывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области изъяли и уничтожили на специальном полигоне. Отметим, что перевозка извлеченных снарядов к месту их уничтожения производилась на специально оборудованном автомобиле.Самый большой «улов» взрывотехники изъяли в районе хутора Ржавец Шебекинского городского округа. Здесь лесники во время уборки территории обнаружили 40 боеприпасов: 39 минометных мин и 1 артиллерийский снаряд.