Пришёл в Сбер — оформил ОСАГО

Ранее аналогичный сервис был доступен только в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» ПАО Сбербанк: “ В августе 2020 года мы запустили страховой маркетплейс для автомобилистов в нашем мобильном приложении. Однако мы заметили, что многим было бы удобно заключать договоры автострахования при посещении офиса, и решили предоставить клиентам такую возможность. Услуга доступна уже в 1500 наших отделений, а до конца года мы «подключим» к ОСАГО сеть офисов Сбера во всех субъектах РФ и добавим опцию оформления полисов и в нашей дочерней компании ООО СК “ СберСтрахование”.

Евгений Поливаев, управляющий Белгородским отделением ПАО Сбербанк:

“ Приглашаем автомобилистов посетить наши подразделения для оформления договоров ОСАГО. Надеемся, что клиенты по достоинству оценят комфорт и качество предоставления услуги.”

Договоры ОСАГО уже можно оформить в отделениях Сбербанка в Белгороде и Белгородской области, в частности, в городах Строитель, Алексеевка, Бирюч, Валуйки, Губкин, Новый Оскол, Грайворон, Старый Оскол, Шебекино и Короча. Сотрудники банка рассчитают для автовладельцев варианты стоимости полиса в разных страховых компаниях — партнерах. После того, как клиент выберет оптимальный вариант, менеджер отделения поможет оформить для него полис электронного ОСАГО.