В Белгороде спасли провалившую под лед косулю

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Несмотря на то, что в МЧС нет специальной службы, которая занимается спасением животных, звонки с просьбой оказать помощь братьям нашим меньшим в Главное управление МЧС России по Белгородской области поступают часто. Сегодня белгородские спасатели вызволили из ледяного плена угодившую в водоем косулю.

Сообщение о происшествии поступило на телефон «112» в 8 часов 30 минут. Один из находившихся неподалеку рыбаков сообщил, что на реке Северский Донец в районе улицы Донецкая заметил косулю, которая, выйдя на тонкий лед, провалилась. Само животное никак не могло выбраться и рискнуло утонуть.

Отметим, что в связи с резким потеплением лед на белгородских водоемах имеет рыхлую структуру и представляет опасность для любого, кто на нем окажется. Поэтому в сложившейся ситуации мужчина решил обратиться за помощью к профессиональным спасателям.

Прибывшие к месту вызова сотрудники водно-спасательной станции Белгорода вначале аккуратно подобрались к косуле, обвязали ее веревкой и затем высвободили из ледяного плена. Во время спасательной операции животное совсем не сопротивлялось и не выказывало страха. И только после того, как оказалось на свободе, поспешило скрыться.

Подчеркнем, что спасатели смогли откликнуться на звонок с просьбой спасти животное, так как он поступил в тот момент, когда помощь людям не требовалась.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает: в случае происшествия звоните по телефону вызова экстренных оперативных служб «112». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722)39-99-99.