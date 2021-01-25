В Белгороде в реке Северский Донец утонул 8-летний мальчик. Фото: "КП" Архив

В Белгороде 24 января 2021 года в реке Северский Донец утонул 8-летний мальчик. Его крики о помощи услышали и успели его достать из воды, но по дороге в больницу ребенок скончался.

Следственный отдел Белгород организовал проведение доследственной проверки по факту гибели 8-летнего ребенка. Уже удалось выяснить, что 8-летний мальчик пошел гулять и самостоятельно вышел на лед Северского Донца. Около 14 часов в районе дома №102 по улице Волчанской рыбаки услышали детский крик о помощи. Мальчика достали из воды, медики, которые прибыли на место, стали оказывать ему помощь. Но по дороге в больницу мальчик скончался.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, следователи совместно с криминалистами осмотрели место происшествия. Также проводится опрос очевидцев произошедшего, чтобы установить все обстоятельства трагедии.