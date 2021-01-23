В Белгороде «детская революция» прошла шумно и… весело

Колона появляется на Свято-Троицком бульваре. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Не санкционированные митинги в поддержку Навального уже успели окрестить «детской революцией». В некоторых городах России, где они 23 января из-за разницы во времени начались раньше, в первые ряды митингующих выставили совсем юных, явно школьников. Много их в и белгородской колонне. Впрочем, в Белгороде ребятам-школьникам, студентам только дай покричать да пошуметь, а повод найдется. На вопрос, зачем все это, один из толпы весело так и задорно отвечает: «А мне по барабану, на меня же все смотрят, кайф!..» Напомним также, что накануне Генеральная прокуратура потребовали блокировки сайтов с призывами к поведению митингов 23 января.

…В Белгороде около двух часов дня к назначенному заранее месту (напомним, не санкционированному мэрией областного центра) стали организованно и не очень подтягиваться молодые люди. Вот их уже 10, 20, потихоньку собирается толпа. У кого-то в руках небольшой синий лист с надписью требования свободы...

После двух часов колона потихоньку двинулась ближе к центру, к солнечным часам, а затем вниз, к Свято-Троицкому бульвару, вот повернули на центральную площадь Белгорода. У здания областной администрации визуально собралось более тысячи человек, много любопытных, спрашивают, что за повод. В толпе есть совсем молоденькие женщины с детьми и даже с детскими колясками… Очень многие без масок и, конечно, о социальной дистанции и речи не идет.

Случается и один острый момент, когда появляется главный белгородский сподвижник Навального. Его пытаются оттеснить люди в штатском, но толпа «отбивает» своего лидера под громкие крики восторга и аплодисменты. А дальше…

Дальше все, как на обычных митингах, призывы, восторги по поводу того, что дали слово. Из толпы кто-то периодически кричит, что слово задушить невозможно, что перед законом все равны и прочее. Эти речевки подхватывает толпа, перебивая выступающего…

Расходятся, покричав, минут через 35-40. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Продолжается все минут 35-40, затем люди начинают расходиться. Кто-то возвращается по Свято-Троицкого бульвару назад, большая часть идет провожать главного белгородского навальчонка к парку Победы, где припаркован его автомобиль. Интрига пока сохраняется, многим интересно, попробуют ли его арестовать. Нет, он садится в машину и уезжает…

И снова пытаемся выяснить, что привело этих молодых людей на митинг? «Достало все...», «Хотим перемен!», «Устали дома сидеть», – отвечают. Фамилия Навального как-то не звучит.

…Да, за Вечным огнем на Свято-Троицком бульваре расположены аккуратные лавочки и столько же аккуратные урны. После окончания шествия урны переполнены какими-то бумагами, очень похожими на листовки. Через какое-то время они – пусты, чисто, в прямом и переносном смысле, сработано…