Металлоинвест внедряет цифровых помощников

Внедрение RPA-платформы в Компании началось год назад.

Ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сократил время выполнения ряда рутинных процессов благодаря внедрению роботизированной автоматизации (RPA). В качестве одной из RPA-платформ Металлоинвест выбрал систему UiPath.

Внедрение RPA-платформы в Компании началось год назад с роботизации процессов проверки потенциальных контрагентов, финансовых проводок и кадровой деятельности. Специалисты JSA Group, дочернего ИТ-предприятия Металлоинвеста, в кратчайшие сроки освоили практические методы работы с системой.

- RPA-платформа UiPath обладает большим количеством учебных материалов и достаточно интуитивна в работе. Благодаря этому человек, имеющий базовые знания в сфере разработки, без особого труда может начинать создавать роботов, совершенствуясь в процессе работы, – подчеркнул директор кластера Robotics JSA Group Артём Африкян.

В настоящее время цифровых помощников активно используют в своей работе сотрудники экономической безопасности, финансового направления, специалисты по учету персонала. Решение повторяющихся задач роботом позволило существенно сократить время их выполнения в ряде случаев и повысить эффективность бизнес-процессов.

- Использование RPA-платформы UiPath крупными промышленными компаниями позволяют им совместить объективно необходимый уровень централизации с высокой гибкостью бизнес-процессов, – рассказала генеральный директор в РФ и СНГ в UiPath Светлана Анисимова. – При этом простота работы с решением позволяет им не только внедрять систему собственными силами, но и самостоятельно расширять область её применения, перенося модули на другие сферы деятельности предприятия.