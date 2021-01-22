Еще в трех селах Белгородской области появился скоростной интернет от «Ростелекома»

Региональная сеть БШПД на сегодняшний день охватывает 112 населенных пунктов.

«Ростелеком» развернул сеть беспроводного широкополосного доступа в интернет (БШПД) в трех селах Белгородской области. Технология БШПД обеспечивает доступ в интернет по радиоканалу на скорости до 10 Мбит/с. Региональная сеть БШПД на сегодняшний день охватывает 112 населенных пунктов.

- Технологию БШПД мы применяем в регионе с 2017 года. В прошлом году построили беспроводные сети в 32 селах с численностью населения от 100 до 500 жителей. Эта технология доказала свою востребованность в районах коттеджной застройки и малых населенных пунктах. Благодаря ей у белгородцев, независимо от места жительства, появляются равные возможности доступа к интернету, - отметил Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

Абонентское оборудование для сети БШПД представляет собой роутер и малогабаритную направленную антенну, которая устанавливается на крыше или стене дома. Такое размещение обеспечивает качественный прием и передачу сигнала на частоте 2,4 ГГц. Оборудование имеет защитный корпус, что позволяет гарантировать качественный сигнал при любых погодных условиях.

- Мы очень рады, что у нас появился интернет! Я работаю фельдшером, и мне он очень нужен для работы. Теперь все документы приходят на электронную почту, и я могу оперативно с ними знакомиться и отправлять отчеты. Мы спокойны, что в случае необходимости внук сможет учиться дистанционно. Интернет работает стабильно, скорость высокая. И ребята у вас очень хорошие, мы им благодарны за работу! Всё так оперативно подключили. Молодцы! – поделилась Людмила Пономарева, абонент «Ростелекома», жительница села Лазареново Красногвардейского района.

Для абонентов «Ростелекома», получивших доступ к сети Интернет по технологии БШПД, провайдер разработал тариф «Новые возможности Wi-Fi». В него включена плата за услугу «Домашний интернет» и аренда маршрутизатора с опцией Wi-Fi.

Более подробную информацию о тарифных планах и условиях подключения можно получить по бесплатному телефону горячей линии «Ростелекома» 8 800 100-0-800 и в центрах продаж и обслуживания цифрового провайдера.