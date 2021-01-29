В поселке Тамаровка Белгородской области провели санитарную обработку здания Дома культуры

Фото пресс-служб ГУ МЧС России по Белгородской области.

В поселке Тамаровка Яковлевского района Белгородской области сотрудники пожарно-спасательной части № 36 провели санитарную обработку Дома культуры. Специальной обработке подверглись все помещения здания, двери, напольное покрытие, сиденья в концертном зале, а также лестничные марши. Помимо этого, сотрудники МЧС России произвели дезинфекцию фасадов здания и прилегающей территории.

Для санитарной обработки сотрудники МЧС России использовали дезинфицирующие противомикробные хлорсодержащие растворы, рекомендованные Роспотребнадзором. Они оказывают разрушающее воздействие на вирусы, но при этом безопасны для людей и животных.

Отметим, что подобные мероприятия сотрудники чрезвычайного ведомства проводят в связи с обращениями, поступающими от руководителей социально значимых объектов и объектов транспортной инфраструктуры региона, для обеспечения безопасности и сохранения здоровья граждан.