Белгородцам напоминают: за электроэнергию нужно платить

К должникам за коммунальные услуги снова могут применять строгие меры Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Напомним, он был введен постановлением Правительства РФ № 424 от 2 апреля 2020 года для поддержки граждан в связи с пандемией коронавируса. Отныне, в случае возникновения задолженности за коммунальные услуги, меры к должнику вновь могут стать самыми строгими.

К сожалению, подчеркивают в сбытовой компании, некоторые потребители восприняли временную меру как освобождение от необходимости соблюдать платежную дисциплину. По статистике, в 2020 году рост задолженности потребителей электроэнергии в регионе составил 33,9 миллиона рублей. Из них 20,4 миллиона – долги владельцев частных домов и 13,5 миллиона - жильцов многоквартирных домов.

Теперь те, кто не внял предупреждениям, за каждый день просрочки оплаты, предшествующий отмене моратория, увидят начисленные пени. Кроме того, ресурсоснабжающая организация вправе приостановить должникам предоставление коммунальных услуг. В столь кардинальном случае потребителю грозят и дополнительные траты. Помимо долга придется оплатить и расходы поставщика на отключение-подключение ресурса – а это еще 1 663 рубля.