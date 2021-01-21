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Липецкие медработники начали получать губернаторские «ковидные» выплаты

На эти цели выделено почти 10 млн. рублей из регионального бюджета
Источник:kp.ru
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В связи с высокой общественной значимостью службы скорой медицинской помощи в конце 2020 года главой администрации Липецкой области Игорем Артамоновым было принято решение о выплате разового денежного вознаграждения из областного бюджета работникам, занятым оказанием медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией. На текущей неделе, после утверждения необходимых финансовых документов, государственные медицинские организации приступили к перечислению средств.

Итоговый размер выплаты для каждого работника после уплаты НДФЛ составит 5 тысяч рублей. Указанной мерой поддержки будут охвачены более 1,2 тысячи медицинских работников, водителей выездных бригад Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области, отделений скорой медицинской помощи районных и центральных районных больниц, оказывающих медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией.

Выплаты уже получили на областной станции скорой помощи. До конца недели получат все остальные.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

БИЗНЕС-ПРЕСС

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