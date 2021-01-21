Белгородский огнеборец погиб при исполнении служебного долга

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Утром 20 января при исполнении служебного долга погиб 22-летний начальник караула 48-й пожарно-спасательной части второго пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Белгородской области Андрей Безлер.

Сообщение о пожаре в единую дежурно-диспетчерскую службу Старооскольского городского округа поступило в 6 часов 37 минут. В селе Сорокино на территории базы отдыха «Лотос» загорелся 2-этажном складском помещении бывшей насосной станции, приспособленном для хранения старой мебели.

Для ликвидации пожара незамедлительно выехали дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 7, № 48 и муниципальной пожарно-спасательной части № 59. Караул Андрея Безлера принял участие в ликвидации пожара. К сожалению, на месте пожара в ходе разборки конструкций был обнаружен погибший мужчина 1981 года рождения.

После ликвидации пожара Андрей Безлер вместе со своим коллегой приступил к проведению разведки смежных помещений, чтобы исключить возможные загорания и пострадавших. Внутри здание было сильно задымлено. При входе в одно из помещений Андрей не заметил технологический колодец водозаборной скважины глубиной приблизительно 15-20 метров, расположенный у входа, и упал в него. Коллеги Андрея с помощью носилок на веревках подняли его на поверхность и передали бригаде скорой медицинской помощи, которая незамедлительно приступила к реанимационным действиям. К сожалению, спасти его не удалось, он получил травмы не совместимые с жизнью.

Молодой пожарный, спортсмен, ответственный сотрудник и надежный товарищ прослужил в пожарной охране два года. Как принципиальный руководитель, Андрей Безлер пользовался заслуженным уважением коллег-огнеборцев. Он потушил десятки пожаров, спасая жизни людей и их имущество. Пожарный караул под его руководством занимал призовые места на соревнованиях среди пожарных и спасателей.

Руководство Главного управления МЧС России по Белгородской области, пожарные и спасатели региона выражают соболезнования родственникам и друзьям погибшего. Семье Андрея Безлера будет оказана необходимая помощь и поддержка, сообщает пресс-служба ведомства.