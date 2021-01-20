Металлоинвест – в ТОПе лучших компаний мира

Вопросы устойчивого развития - неотъемлемая часть долгосрочной стратегии, подчеркивают в Компании.

«Металлоинвест» улучшил и снизил процентную ставку по линии «зеленого» финансирования ING. Компании присвоено 65 баллов в рамках ежегодной оценки ESG-рейтинга EcoVadis, что позволило войти в топ 7% лучших на планете. Рейтинг ведущего мирового производителя и поставщика железорудной продукции и горячебрикетированного железа улучшился на 5 баллов - это рекордный единовременный прирост с момента получения дебютного рейтинга в 2018 году. При этом среднее значение по отрасли составляет 43 балла.

Среди производителей металлоресурсов и стали Компания вошла в число 9% лучших по критерию «Окружающая среда» и 5% лучших по критерию «Трудовые права и права человека».

- Вопросы устойчивого развития являются неотъемлемой частью нашей долгосрочной стратегии, – отметил генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. – Мы высоко ценим наши партнерские отношения как с клиентами, поставщиками и подрядчиками, так и с сотрудниками Компании. Поэтому уделяем большое внимание совершенствованию политик и внедрению лучших практик, которые способствуют созданию комфортной среды для всех заинтересованных сторон. Новая оценка ESG-рейтинга Компании, присвоенная EcoVadis на уровне 65 баллов, отражает существенный прогресс Металлоинвеста в этой области и позволяет нам снизить процентную ставку по линии «зеленого» финансирования, открытой в банке ИНГ.

В 2019 году Металлоинвест стал первой частной компанией в России, открывшей кредитную линию «зеленого» финансирования, процентная ставка по которой была привязана к рейтингу EcoVadis (в ИНГ Банке на сумму 100 миллионов долларов США или эквивалент в евро). В 2020-м было объявлено о продлении срока действия линии на 3 года.

Справка КП

На текущий момент Компания имеет ESG-рейтинги четырех независимых международных агентств: EcoVadis, SAM ESG, ISS ESG и Sustainalytics; является членом Глобального договора ООН (UNGC) и поддерживает глобальные инициативы ООН, в том числе разделяет 17 Целей устойчивого развития ООН (ЦУР ООН).