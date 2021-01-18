В Белгородской области в нацпроекте «Производительность труда» сейчас задействованы крупные и средние предприятия строительной отрасли и АПК, обрабатывающей и пищевой промышленности, ЖКХ и машиностроения. Участникам Национального проекта, в результате реализации мероприятий по повышению производительности труда, удалось на 15% увеличить выработку и сократить на четверть время протекания процессов.Основная цель нацпроекта не только в том, чтобы повысить эффективность труда, выявить и устранить проблемы в производстве, но и создать условия для непрерывных улучшений, развить креативное мышление руководителей и специалистов компаний. Это позволит предприятиям-участникам в дальнейшем последовательно совершенствоваться и развиваться.- Каждое предприятие имеет свою специфику и особенности, которые необходимо учитывать. Сотрудники РЦК используют методики, разработанные Федеральным центром компетенций. Совместно с рабочей группой предприятия они адаптируют передовые практики и подходы к индивидуальным особенностям производства, - рассказал и.о. руководителя регионального центра компетенций Дмитрий Попов.Еще одна важная часть реализации нацпроекта – обучение сотрудников предприятий. Тренинги для участников рабочих групп проводятся как на площадке РЦК «Фабрика процессов», так и непосредственно на предприятии. Тренеры РЦК проводят занятия по основным направлениям бережливого производства. Помимо этого, на портале ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.РФ можно ознакомиться с лучшими практиками бережливого производства.- Главное, что после завершения проекта в пилотном потоке под управлением экспертов РЦК или ФЦК, на предприятии продолжает функционировать созданный проектный офис, тиражирующий полученный опыт и знания на все процессы компании. Как говорится, посаженный росток должен и далее расти, принося весомые плоды, - подчеркнул эксперт РЦК Максим Семернин.Для участия в нацпроекте «Производительность труда» нужно подать заявку на сайте ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.РФ. После регистрации предприятие проходит этап очного отбора экспертами РЦК или ФЦК. В первые три месяца проводится диагностика всей производственной цепочки, внедряется система визуального менеджмента и система профессионального развития персонала. Задача экспертов – провести анализ и выявить проблемы на производстве. Создается план мероприятий по устранению потерь, основанный на бережливом производстве, который затем реализуется в течение трех следующих месяцев. По итогу работы экспертов РЦК или ФЦК на предприятии создается поток-образец, в котором достигнуты целевые показатели по снижению времени протекания процесса, незавершенного производства в потоке и повышению выработки. Создав поток-образец, у предприятий появляется возможность обратиться в Фонд развития промышленности за льготным (1%) займом для последующей модернизации и развития.Всю информацию об условиях участия в нацпроекте можно получить на сайте ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.РФ, в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/rck31, а также по телефонам: +7 (4722) 20-19-20, 52-95-93 и 52-58-07.На правах рекламы.