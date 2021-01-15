19 января белгородцы, как и все православные, будут отмечать Крещение Господне. Как правило, это событие сопровождается купанием в ледяных прорубях. В преддверии праздников сотрудники МЧС России проводят осмотры оборудованных иорданей на соответствие предъявляемым требованиям.Не нужно забывать, что купание в ледяной купели представляет определенную опасность, особенно, если делать это в необорудованных местах. Купели к Крещению появляются во многих местах Белгородской области. Наиболее массовый приток населения к открытым водным источникам традиционно бывает в ночь с 18 на 19 января. В ночь на 19 января в этих местах обеспечивается дежурство спасателей, медиков, сотрудников ГИМС МЧС России и полиции.Места массового купания в Белгородской области в период крещенских купаний будут оборудованы:Белгород: Северский Донец, Центральный пляж, левый берег; Северский Донец, Центральный пляж, правый берег;Алексеевский городской округ: Алексеевка, улица Чапаева, купель на реке «Тихая Сосна»; Алексеевка, купель на центральном пляже река «Тихая Сосна»; Алексеевский ГО, село Колтуновка, купель на реке «Тихая Сосна»; Алексеевский ГО, село Ближнее Чесночное, купель на реке «Тихая Сосна»; Алексеевский ГО, село Советское, купель на реке «Черная Калитва»; купель «Ясный Колодец» село Репенка; купель за храмом села. Иващенково; Алексеевский ГО, на пруду в хуторе Гезов; купель на пруду села Запольное; Алексеевский ГО, село Жуково, купель в Храме Рождества Пресвятой Богородицы;Белгородский район: Разуменское сельское поселение, пляж «Островок» поселка Разумное; село Отрадное «Прокопова купель»; Бессоновское сельское поселение база отдыха «Орловка»; Беломестненское сельское поселение, купель в Монастырском лесу; Комсомольское сельское поселение, купель в районе пляжа поселка Комсомольский, Веселолопанское сельское поселение, район 3 пруда села Веселая Лопань; Журавлевское сельское поселение, родник «Серегин» в селе Журавлевка; Майское сельское поселение, нижний пруд в поселке Майском; Тавровское сельское поселение, купель на улице Заводская в поселке Таврово (две купели, в том числе, крытая);Борисовский район: поселок Борисовка река Ворскла; селоОктябрьская Готня, закрытая купель, село Крюково, пруд;Валуйский городской округ: река Валуй, городской пляж улице ДемьянаБедного; Валуйки, пляж на улице Москвича; Ротонда, село Вериговка, село Хохлово, родник; река Уразовка в районе улицы Курченко;Вейделевский район: село Белый Колодезь, купель; поселок Вейделевка, купель, село Клименки, купель;Волоконовский район: река Оскол, центральный пляж; поселок Пятницкое, река Оскол, пляж; хутор Старый, криница; река Оскол, пляж по улице имени Ковалевского; исток реки Тихая Сосна, купель; центральный пруд села Фощеватово; Репьевское сельское поселение, купель; Волчье, Александровское сельское поселение, хутор Зеленый, родник «Меловые воды»;Губкинский городской округ: Губкин декоративный водоем с лодочной станцией; Губкин река Осколец городской пляж;Грайворонский городской округ: река Ворскла, село. Замостье, Грайворонского района (Березки 1); река Ворскла, село Замостье, Грайворонского района (Березки 2); село Головчино, рекреационная зона «Куколевский пляж», река Ворскла;Ивнянский район: поселок Ивня, улица Заречная, купель на пруду реки Ивня; село Владимировка, пруд на рекаВладимировка;Корочанский район: Короча Ясный Колодец, Короча Ясный Колодец (Монахова Криница);Красненский район: село Вербное, родник «Рубленный»; село Расховец, родник «Ромахины корыта»;Красногвардейский район: Бирюч, место массового отдыха на реке «Тихая Сосна» в районе микрорайона «Землянщина»; село Верхососна, урочище «Романов ложок», здание купели; село Веселое, улица Зарянская «Крещенский родник»; село Засосна, улица Яценко, купель на реке Тихая Сосна; хутор Евсеев, рекреационная зона «Казачья застава»; село Прилепы, ТОС «Родничок»; село Арнаутово, урочище «Головище»;Красная Яруга: Красная Яруга, улица Подгорная 2А;Новооскольский городской округ: поселок Прибрежный, река Оскол; село Васильдол, купель на роднике; село Боровое, купель на роднике; село Голубино, купель на роднике; село Старая Безгинка, купель на роднике; село Тростенец, купель на роднике; село Шараповка, купель на роднике;Прохоровский район: село Вязовое; хутор Нечаевка; село Черновка, пруд; село Кострома, парк регионального значения; село Подольхи;Ракитянский район: Ракитное улица. Заводская, купель; село Дмитриевка, пруд; село Бобрава, пруд на река. Бобравка;Ровеньской район: село Новоалександровка,купель на роднике; улица Белокреничная, купель на роднике; село Айдар, купель на реке Айдар;Старооскольский городской округ: Старый Оскол, пляж в районе микрорайона Юность; село Потудань, купель; село Сорокино; село Бабанинка, купель; село Манаково, купель;Чернянский район: Чернянка река Оскол, центральный пляж; село Холки, река Оскол;Городское поселение «Город Шебекино»: Шебекино, река Нежеголь; село Большетроицкое, купель на территории Свято-Троицкого парка; поселок Маслова Пристань, Белгородское водохранилище;Яковлевский городской округ: село Шопино, купель «Крыница»; село Старая Глинка, база отдыха ООО «Земляне»; Строитель, урочище Маршалково.