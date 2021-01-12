В Алексеевке на берегу реки Тихая Сосна в результате розыскных мероприятий обнаружены личные вещи пропавшей накануне девушки. После того, как несовершеннолетняя дочь перестала выходить на связь, об ее исчезновении 10 января заявила мать. Девушка училась в алексеевском колледже, последнее время жила у своего приятеля по улице Кирова в Алексеевке, откуда ушла днем 7 января. С этого времени ее местонахождение не известно.Следователи, сотрудники регионального УМВД России, ГУ МЧС России по Белгородской области и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» организовали поисковые мероприятия. Они осмотрели место жительства девушки, комнату в Алексеевке, которую она снимала, установили круг общения, опросили родных и знакомых. Также были изъяты интересующие следствие предметы и документы. После того, как на берегу реки Тихая Сосна были обнаружены личные вещи пропавшей, к исследованию русла реки приступили водолазы.Алексеевский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Белгородской области по факту безвестного отсутствия несовершеннолетней возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Расследование уголовного дела взято под контроль руководителем следственного управления, сообщает региональная пресс-служба СК.