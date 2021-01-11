В Белгородской области грядут кадровые перемены. Врио губернатора Вячеслав Гладков анонсировал свое намерение внести некоторые изменения в структуру правительства и некоторые кадровые решения. О них станет известно во время первого утреннего заседания правительства 11 января. Накануне в телеграмм-канале «Настоящий Гладков» врио губернатора, в частности, написал:Хочу на девятичасовом заседании правительства довести до членов правительства некоторые изменения в структуре правительства, некоторые кадровые решения. Действительно, два месяца назад, приступая к исполнению своих обязанностей, планов на такое быстрое решение у меня не было. Сейчас вижу, что определенные решения необходимы. Подробности завтра в течение дня.Напомним, что Вячеслав Гладков говорил, что хочет найти единомышленников и направить их усердие и профессионализм на решение проблем региона. При этом он обещал, что не будет принимать необдуманных решений.Первые кадровые изменения произошли в конце 2020 года, когда с поста руководителя управления по развитию потребительского рынка в департаменте эконом развития ушел Владимир Зубов. А чуть более месяца назад покинул свой пост начальник областного управления по труду и занятости населения Сергей Нерубенко.