В отношении 35-летней жительницы села Шахово Прохоровского района Белгородской области возбуждено уголовное дело. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Как установила судебно-медицинская экспертиза, младенец родился живым и жизнеспособным. На теле ребенка имелись прижизненные телесные повреждения.Напомним, что 4 января 2021 года на одной из ферм Прохоровского района, где подрабатывала подозреваемая, она в состоянии алкогольного опьянения родила девочку. Сразу же после родов женщина завернула ребенка в пакет и спрятала на сеновале. Тело новорожденного обнаружил фермер 6 января и сразу же сообщил о своей страшной находке в правоохранительные органы.Следователи изучили личность подозреваемой и узнали, что она уже дважды лишалась родительских прав.Как сообщает региональная пресс-служба Следственного комитета, в настоящее время подозреваемая госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь. После будет решен вопрос об избрании женщине меры пресечения.