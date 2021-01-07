Во время празднования Рождества более двухсот сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Белгородской области совместно с другими правоохранительными органами приняли участие в обеспечении правопорядка. Маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны были приближены к местам проведения богослужений.Отметим, что на весь период новогодних праздников сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии усилили контроль за объектами торговли, хранения и использования огнестрельного оружия.Управление Росгвардии по Белгородской области обращает внимание владельцев оружия на неукоснительное соблюдение правил безопасности, которые установлены законодательством. И напоминает, что при ношении оружия его владельцы обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность, а также лицензию или разрешение на его хранение и ношение. Запрещено ношение оружия в состоянии алкогольного опьянения. При отказе от прохождения медицинского освидетельствования владелец оружия может быть лишен права его приобретать, хранить и носить на срок от 1 года до 2 лет, а оружие и патроны будут конфискованы.Также запрещено ношение оружия при проведении массовых публичных мероприятий, на территориях образовательных учреждений, развлекательных организаций, осуществляющих работу в ночное время и реализующих алкогольную продукцию. Запрещено оставлять огнестрельное оружие ограниченного поражения в транспорте. Нарушение закона грозит штрафом до 5 тысяч рублей, а также лишением права на приобретение, хранение и ношение оружия.Тем же владельцам оружия, которые в новогодние праздники запланировали уехать на отдых и надолго покинуть жилье, следует убедиться, что оружие надежно закрыто в сейфе и доступ к ключам от него посторонним лицам исключен.