В управлении культуры администрации Белгорода рассказали, что 7 января на Соборной площади состоится праздничный концерт. Праздничное рождественское настроение белгородцам будут дарить лучшие творческие коллективы областного центра. Концерт начнется в 15 часов.Также можно будет покататься на ледовом катке на Соборной площади, что особенно популярен в дни новогодних каникул. Кроме того, крытые катки также работают в Пикник-парке и ладовых аренах «Оранжевый лед» и «Серебряный Донец».Напомним, что новогодние представление с дни каникул также проходят в «Мастерславле», а 10 января можно посетить усадьбу Деда Мороза в поселке Титовка на базе отдыха «Сосенка», чтобы прогуляться с героями русских сказок