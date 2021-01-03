Основной темой прошедшего в декабре совместного заседания Госсовета и Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам стала Реализация Указа Президента «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года». В соответствии с целями и задачами развития страны, правительство РФ скорректировало нацпроекты.Более 6300 предприятий страны, по данным Минэкономразвития РФ, смогут повысить свою эффективность, участвуя в нацпроекте «Производительность труда», который теперь будет состоять из двух блоков – «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».Также с 2021 года вместо ЖКХ в нацпроекте смогут участвовать предприятия торговли. Отменяются ограничения по выручке в 30 млрд рублей, но нижняя планка для вступления в нацпроект повышается с нынешних 400 млн рублей до 800 млн рублей.ФЦК расширяет пакет адресной поддержки. Теперь он будет включать такие направления, как «Цифровизация и автоматизация», «Стратегическое и операционное планирование», «Оптимизация обеспечивающих процессов», «Корпоративная культура», «Логистика и управление запасами», «Продажи и маркетинг». А сама адресная поддержка предприятий увеличится с 6 до 12 месяцев и будет доступна в 59-ти регионах, где созданы РЦК.Напомним, в Белгородской области в рамках реализации нацпроекта в 2018 году создан Региональный центр компетенций в сфере производительности труда. В регионе к проекту присоединились более 60 предприятий: строительная корпорация «ЖБК-1», ТК «Экотранс», АО «Стройматериалы», «Стандарт Пластик Групп», «Белоблводоканал», «Ровеньки-Маслосырзавод» и многие другие. Проект рассчитан до 2024 года. За это время планируется обучить бережливому производству 1500 сотрудников компаний региона.В 2020 году РЦК стал лидером нацпроекта в рейтинге субъектов РФ по реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», обогнав Удмуртскую республику на одну десятую.На правах рекламы.