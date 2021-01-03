5 января в 15.00 состоится традиционный Рождественский прямой эфир митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна. Транслировать эфир будут на официальном канале епархии на портале Youtube. Владыка ответит на актуальные вопросы белгородцев.Отметим, что задать вопрос митрополиту может любой желающий. Свой вопрос можно оставить на официальном сайте Белгородской епархии, в официальной группе митрополии «ВКонтакте». Также можно задать вопрос, направив его на почту vopros.beleparh@gmail.com, в Instagram и Twitter с хештэгом #ВопросМитрополиту. При этом в пресс-службе епархии уточнили, что тематика вопросов не ограничена.Видеоверсия Рождественского прямого эфира будет опубликована.